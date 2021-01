El Gobierno de Perú mantiene una doble postura sobre la legalización de la eutanasia

En la imagen, Ana Estrada, mujer que sufre de polimiositis, enfermedad degenerativa muscular, durante una entrevista con Efe en su casa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 22 ene (EFE).- El Ministerio de Justicia de Perú reafirmó este viernes su postura a favor de la legalización de la eutanasia pese a que su procurador (abogado) se ha opuesto a la demanda judicial de Ana Estrada para despenalizar la muerte asistida y así garantizar el acceso a su derecho a decidir cuándo morir.

El director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Edgardo Rodríguez, aseguró que "el caso de Ana Estrada es un gran referente", pues se trata de la primera persona en Perú en reclamar abiertamente la legalización de la eutanasia.

Sin embargo, lamentó que la procuraduría (abogacía) del Ministerio de Justicia haya seguido una línea opuesta al respaldo técnico y político para esta causa.

"La demanda de Ana Estrada tiene un carácter especial dentro del marco de los derechos humanos", apuntó Rodríguez durante la mesa de trabajo "Derecho a la muerte digna: urgencia de regulación en el Perú", organizada por el congresista Alberto De Belaunde, del Partido Morado.

UN CONFLICTO INTERNO

Pese a la clara postura favorable del ministro de Justicia, Eduardo Vega, los abogados del Ministerio de Justicia se opusieron firmemente al pedido de Ana Estrada como sus homólogos del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Así lo manifestaron en la audiencia judicial del 7 de enero, cuando Estrada reclamó que la Justicia deje sin efecto el homicidio piadoso, que sanciona con hasta tres años de cárcel al que mate a un enfermo incurable que le solicite de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores.

Los abogados solicitaron que no se atienda la demanda de Ana bajo el argumento principal de que la eutanasia debería ser legalizada primero por el Congreso.

En ese sentido, el congresista De Belaunde consideró que "la procuraduría no puede entender su autonomía de manera que vaya contra los intereses de un Estado de derecho".

El parlamentario peruano recordó que la misma circunstancia se dio en el litigio legal que ha impedido a Óscar Ugarteche inscribir en el registro civil su matrimonio homosexual contraído en México con el mexicano Fidel Aroche, así como otros casos de cambio de identidad para personas transgénero.

A su vez, Rodríguez anticipó el apoyo del Ministerio de Justicia al proyecto de ley presentado en la víspera por el Partido Morado para legalizar la eutanasia, dentro de una reflexión desde "un debate alturado y consensuado".

CUESTIÓN DE DIGNIDAD

En el coloquio también participó la misma Ana Estrada, una psicóloga de 44 años que desde hace casi 30 padece polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos y actualmente la mantiene la mayor parte del tiempo en su cama y le hace requerir ventilación mecánica.

Ana manifestó su alegría por la presentación del reciente proyecto de ley porque "esto se trata de la dignidad y de la libertad de poder elegir".

Estrada valoró la reciente aprobación de la eutanasia en España, un país al que recordó que le tomó casi 30 años después de que lo pidiera por primera vez Ramón Sampedro, y reconoció que sigue muy de cerca el proceso en Chile, donde en marzo el Senado debe ratifica una ley similar.

Asimismo, la abogada de Ana Estrada, Josefina Miró Quesada, recordó que "el Estado tiene que garantizar la dignidad de una persona de principio a fin, y el caso de Ana es bastante sencillo en la medida que es una persona que expresa abiertamente este pedido".

COLEGIO MÉDICO CON RESERVAS

A su turno, el presidente del comité de ética del Colegio Médico del Perú (CMP), Alfredo Celis, aclaró que su institución no está a favor de la eutanasia pero sí de la muerte digna a través de los cuidados paliativos que alivien el dolor del paciente de una enfermedad avanzada o terminal hasta su muerte biológica.

"Vemos riesgo en la despenalización de la eutanasia porque se podría caer en el facilismo de que, ante un paciente que esté con una enfermedad avanzada, se lleve a la eutanasia pasando por alto los cuidados paliativos", comentó Celis.

En el debate también intervino la diputada española Rosa Medel, de Unidas Podemos, quien destacó que "si la gente habla con naturalidad de la eutanasia se debe a casos como el de Ana Estrada que han salido a la luz".

Asimismo, el diputado chileno Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, impulsor del proyecto de ley de eutanasia en Chile, indicó que "esta lucha es justamente por Ana y por tantos otros que están pidiendo dignidad en el final de su vida".