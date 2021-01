El Atalanta, con goles de Romero y Duván, devora al Milan

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 23 ene (EFE).- El Atalanta, con goles del argentino Cristian Romero, el esloveno Josip Ilicic y el colombiano Duván Zapata, arrolló a domicilio (0-3) este sábado al líder Milan, en la decimonovena jornada de la Serie A italiana.

El equipo de Bérgamo, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, dio un golpe en la mesa y asaltó la cuarta posición, que vale un billete para la próxima Copa de Europa, frente a un Milan que, pese al revés, es "campeón de invierno", con dos puntos de ventaja sobre el Inter de Milán, segundo, que no pasó del 0-0 en el campo del Udinese.

Sin el argentino Alejandro "Papu" Gómez, que según varios medios italianos podría fichar por el Sevilla, el Atalanta ganó en San Siro con una prestación autoritaria ante un Milan que solo había perdido uno de sus últimos 29 partidos ligueros.

Un cabezazo de Cristian Romero en el minuto 26 fulminó al meta Gianluigi Donnarumma y abrió el camino para la goleada de los hombres de Gian Piero Gasperini, ante un Milan que tuvo una buena oportunidad para empatar en la primera mitad con el sueco Zlatan Ibrahimovic, pero cuyo empuje fue contenido por la zaga del Atalanta.

Un codazo del marfileño Frank Kessie en el mentón de Ilicic en el minuto 53 provocó el penalti que el media punta esloveno se encargó de transformar para ampliar distancias con el 0-2, antes de que, en el 77, Duván sentenciara el cruce con un certero disparo con la pierna izquierda tras encarar a Donnarumma.

El Milan, en el que debutó el croata Mario Mandzukic, llegado libre esta semana para potenciar la delantera, el español Samu Castillejo fue titular y su compatriota Brahim Díaz entró en la segunda mitad, no tuvo fuerzas para reaccionar y cayó por segunda vez este curso.

Sin embargo, la derrota solo le costó un punto, pues el Inter de Antonio Conte no pasó de un deslucido empate 0-0 en el Dacia Arena contra el Udinese.