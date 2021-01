El 62 % de brasileños cree pandemia fuera de control y 79 % quiere vacunarse

La encuesta reveló igualmente que el porcentaje de brasileños que desea vacunarse contra la covid-19, que había caído de un 89 % en agosto del año pasado al 73 % en diciembre, subió ahora seis puntos porcentuales, hasta el 79 % en enero. EFE/ Sebastião Moreira/Archivo

Río de Janeiro, 23 ene (EFE).- El 62 % de los brasileños considera que la pandemia del coronavirus está fuera de control y un 78 % desea vacunarse contra el virus en Brasil, uno de los países más afectados por la crisis sanitaria, según un sondeo divulgado este sábado por la firma Datafolha.

De acuerdo con la encuesta, mientras que el 62 % de los entrevistados considera que la pandemia está fuera de control, un 33 % la considera controlada en parte y sólo un 3 % totalmente controlada.

La encuesta reveló igualmente que el porcentaje de brasileños que desea vacunarse contra la covid-19, que había caído de un 89 % en agosto del año pasado al 73 % en diciembre, subió ahora seis puntos porcentuales, hasta el 79 % en enero.

Un 17 % de los encuestados dijo que no pretende vacunarse (por debajo del 22 % medido en diciembre) y un 4 % admitió que aún no lo sabe (igualmente por debajo del 5 % de diciembre).

El porcentaje de brasileños que desea vacunarse es mayor entre los que reprueban el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro (88 %) que entre los que aprueban la gestión del líder ultraderechista, de los que sólo un 68 % desea la inmunización.

Bolsonaro es uno de los gobernantes más negacionistas sobre la gravedad de la covid-19, que llegó a tildar de "gripecita"; se opone a las medidas de distanciamiento social y hasta al uso de tapabocas, e insiste en que la eficacia de las vacunas no está científicamente probada y que pueden tener efectos secundarios que los laboratorios se niegan a asumir.

Según Datafolha, el porcentaje de brasileños que desea vacunarse prácticamente equivale al de los que tienen miedo de contraer la enfermedad.

El sondeo de enero mostró que un 44 % de los brasileños tiene mucho miedo de contraer la enfermedad, un 33 % un poco de miedo, un 16 % no tiene miedo y un 7 % ya tuvo covid-19.

El sondeo de Datafolha escuchó a 2.030 adultos en diferentes estados de Brasil en entrevistas telefónicas hechas el miércoles y el jueves de esta semana y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, según sus responsables.

Brasil, con 210 millones de habitantes, es uno de los epicentros de la pandemia; el segundo país con más muertes en el mundo por covid-19 después de Estados Unidos, con unos 215.000 fallecidos, y el tercero con más contagios, con 8,7 millones de casos.

La encuesta fue hecha poco después de que Brasil iniciara el lunes la campaña de vacunación contra la covid-19, inicialmente con 6 millones de dosis del antídoto desarrollado por la farmacéutica china Sinovac.

Hasta el momento unas 405.000 personas, principalmente médicos y enfermeros que combaten la covid-19 y ancianos que viven en casas geriátricas, han sido inmunizadas en los 15 estados que han divulgado datos sobre sus campañas de vacunación.

La campaña de inmunización proseguirá en los próximos días con dos millones de dosis de la vacuna desarrollada conjuntamente por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y por la Universidad de Oxford y con otras 4,1 millones de dosis del antídoto de Sinovac que fueron producidos en el país por el Instituto Butantan.

La primera carga de dosis de la vacuna de Oxford llegó a Brasil el viernes procedente de India y comenzó a ser distribuido este mismo sábado por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación en salud de América Latina y que tiene la licencia para producir este antídoto en el país.

Fiocruz prevé producir hasta 20 millones de dosis mensuales de la vacuna de Oxford a partir de marzo.