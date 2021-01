EEUU.- Irán asegura a Biden que existe una oportunidad de restaurar los términos originales del acuerdo nuclear

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha asegurado que su país está dispuesto a regresar a los términos originales del acuerdo nuclear de 2015 con la comunidad internacional si la nueva Admiinistración Biden se reincorpora respetando el espíritu original del pacto.



Si Irán percibe buena voluntad de EEUU, según Zarif, la república islámica "también volverá a la plena implementación de nuestros compromisos en virtud del acuerdo nuclear" y "revertiría todas las medidas correctivas que ha tomado tras la retirada de Trump del acuerdo nuclear", en referencia a los últimos procedimientos de enriquecimiento de uranio.



Ante las críticas, Zarif reconoció que "Irán ha aumentado significativamente sus capacidades pero lo ha hecho en total conformidad con el párrafo 36 del acuerdo nuclear, que permite a Irán 'dejar de cumplir sus compromisos' en virtud del acuerdo si otro signatario deja de cumplir con los suyos", hizo saber en un artículo de opinión publicado en el magacín 'Foreign Policy'.



El ministro avisó, no obstante, que "si Washington, en cambio, insiste en obtener concesiones, esta oportunidad se perderá", por lo que ha pedido a Biden que haga gala de "voluntad política genuina para demostrar que Estados Unidos está listo para ser un socio real en los esfuerzos colectivos".



"A su vez, los signatarios restantes del acuerdo decidirían entonces si se debería permitir a Estados Unidos reclamar el asiento en la mesa que abandonó en 2018", escribe Zarif, ya que "los acuerdos internacionales no son puertas giratorias, después de todo, y no es un derecho automático volver a un acuerdo negociado y disfrutar de sus privilegios después de que uno simplemente se marcha por capricho", remachó en relación al abandono de Trump.