EEUU.- Biden firma dos órdenes ejecutivas para facilitar la llegada de ayudas económicas a los estadounidenses

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este viernes dos nuevas órdenes ejecutivas que tienen como objetivo facilitar la llegada de ayudas sociales a los estadounidenses mientras ultima los detalles de su plan de estímulo económico.



En una de ellas, se habilitará un sitio web donde las personas que no han realizado ninguna declaración de ingresos podrán aportar sus datos para demostrar que son elegibles para las ayudas directas puestas en marcha por la pandemia.



También se pondrán en marcha acciones para saber por qué hogares elegibles para los cheques y ayudas no han llevado a cabo el papeleo para recibirlos o solucionar las reclamaciones para personas que aseguran no haber recibido los cheques cuando se suponía que lo harían.



La segunda de las órdenes ejecutivas consiste en un programa para proteger durante la pandemia a los empleados federales y para investigar la posibilidad de obligar a aquellos que quieran contratar con la Administración pagar una salario mínimo de 15 dólares la hora (12,3 euros).



Asimismo, también se pedirá al Congreso que aumente el presupuesto para la alimentación de niños en hogares vulnerables en 4.000 millones de dólares (casi 3.300 millones de euros).



BIDEN DEFIENDE SU PLAN DE ESTÍMULO



En un encuentro con los medios, Biden ha defendido la necesidad de su plan de estímulo de 1,9 billones de dólares (1,56 billones de euros), pese a que el Congreso aprobó hace menos de un mes otro paquete económico.



El nuevo presidente ha asegurado que su plan creará 7,5 millones de empleos y que se aprobará un cheque de 1.400 dólares (1.140 euros) para que, sumado al cheque anterior de 600 dólares (492,8 euros), se llegue a los 2.000 dólares (1.642 euros) prometidos por los demócratas.



"No pueden esperar", ha asegurado Biden en referencia a los estadounidenses que han caído en el desempleo o que tienen problemas para pagar el alquiler o la hipoteca.



En la actualidad, hay diez millones más de desempleados en Estados Unidos de los que había en marzo.



El director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, ha asegurado que el próximo domingo habrá una llamada entre el equipo del Gobierno y senadores de ambos partidos políticos para discutir el paquete de estímulo.



Uno de los posibles apoyos entre los republicanos al paquete, la moderada senadora por Maine, Susan Collins, se ha mostrado este viernes en contra de la aprobación inmediata de la propuesta de Biden al considerar que hace demasiado poco tiempo del anterior plan de incentivos a la economía.