Dinamarca, España y Hungría sellan el billete a cuartos

Madrid, 23 ene (EFE).- Las selecciones de Dinamarca, España y Hungría se convirtieron este sábado en las tres primeras clasificadas para los cuartos de final del Mundial de Egipto, en una jornada en la que Argentina se ganó el derecho a soñar al protagonizar la gran sorpresa del campeonato con una victoria por 23-19 ante Croacia.

Un triunfo que permitirá a los del español Manolo Cadenas llegar a la última jornada de la segunda fase, en la que los "Gladiadores" se enfrentarán con Catar, dependiendo de sí mismos para lograr el billete para los cuartos de final.

De hecho, al conjunto argentino, vigente campeón panamericano, le bastaría con un empate ante la selección catarí, que dirige el español Valero Rivera, para acceder a los cuartos, lo que supondría la mejor clasificación de Argentina en los Mundiales, donde cuenta como mejor resultado la duodécima plaza lograda en las ediciones de Suecia 2011 y Catar 2015.

Histórico triunfo en el que jugo un papel fundamental el portero Leo Maciel, guardameta del Incarlopsa Cuenca, que con sus intervenciones culminó el sobresaliente trabajo defensivo desplegad por el equipo argentino.

Una frenética actividad de piernas y de brazos que impidió a Croacia anotar su primer tanto del partido (6-1) hasta los once minutos de juego.

Pero si los balcánicos, liderados por un infalible Ivan Cupic, lograron sobrevivir en la primera parte (12-12) a la intensidad del conjunto albiceleste, nada pudieron hacer ante el nuevo paso adelante dado por la defensa argentina en la segunda mitad en la que los croatas acumularon hasta quince minutos sin marcar.

Una dolorosa derrota que llevó al seleccionador croata, Lino Cervar, el hombre sobre el que se construyó el mito de la Croacia ganadora, tras proclamarse campeona del mundo en el año 2003 y campeona olímpica un año más tarde, a anunciar su dimisión nada más concluir la contienda.

"Los jugadores argentinos han derrochado esfuerzo, corazón, ganas e ilusión. Tienen hambre de victoria y nosotros hemos demostrado que no tenemos hambre. El entrenador tiene la responsabilidad. No culpo a nadie, pero la Federación tiene que encontrar a otro entrenador para el futuro", señaló Cervar.

No obstante, y pese a la sorprendente dimisión de Cervar, el conjunto croata todavía tiene alguna posibilidad de acceder a los cuartos de final, aunque para ello no sólo deberá producirse una derrota de Argentina, sino que los balcánicos tendrán que vencer el próximo lunes a Dinamarca, la vigente campeona mundial.

Algo que se antoja realmente complicado ante el excelente nivel de juego que están mostrando los nórdicos, que este sábado sellaron su clasificación para los cuartos de final, tras derrotar por 27-34 a Japón.

Un choque en el que Dinamarca se permitió el lujo de reservar a algunas de sus principales estrellas, como el lateral Mikkel Hansen, que ni tan siquiera se vistió ante los nipones.

Y lo cierto es que tampoco le hizo falta para sumar su quinto triunfo consecutivo en Egipto, de la mano de unos sobresalientes Niklas Landin, que sumó doce paradas, y el extremo Emil Jakobsen, que cerró el choque con doce dianas, tras fallar tan sólo dos lanzamientos.

Igualmente cuenta por victorias sus encuentros en el torneo la selección de Hungría, que selló su pase a los cuartos de final, tras imponerse este sábado por 26-30 a Polonia, en un encuentro que manejó a su antojo el central magiar Mate Lekai.

El jugador del Veszprem, que destapó una hasta ahora desconocida faceta como punta de lanza del contraataque magiar, sumando hasta un total de cinco tantos a la carrera, volvió a demostrar sus cualidades como director de juego.

Justo de lo que careció Polonia, que con Michal Olejniczak ausente de la pista durante muchos minutos tras dañarse un tobillo en la primera mitad, careció de un jugador que dotase de sentido a su ataque.

Circunstancia que no desaprovechó Hungría, que este sábado se tuvo que conformar con una gris versión del formidable pivote Bence Banhidi, para dejar sentenciada la contienda con los ocho goles de ventaja (11-19) que alcanzó en el arranque de la segunda mitad.

Un triunfo que permitió además la clasificación para los cuartos de final de la selección española, que cumplió con el guión y se impuso por un contundente 23-38 a Uruguay.

Encuentro que el técnico español Jordi Ribera aprovechó, dada la diferencia existente entre ambos conjuntos, para dar descanso a piezas clave como el central Raúl Entrerríos o el portero Gonzalo Pérez de Vargas, que ni tan siquiera entraron en la convocatoria.

Un reparto de esfuerzos que no impidió la previsible victoria del conjunto español que se jugará el próximo lunes ante Hungría la primera plaza del grupo, que tendrá como premio evitar en los cuartos de final al ganador del grupo III, en el que Francia, Noruega y Portugal pelean por el primer puesto.

