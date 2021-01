Coronavirus.- Israel comienza a vacunar a los nacidos antes de 2004

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Las autoridades israelíes han anunciado que a partir de la noche de este sábado se podrán vacunar los nacidos antes de 2004, adolescentes en muchos casos, tras completar la campaña de vacunación de personal sanitario, personas mayores y adultos que se han presentado voluntariamente.



Israel ha vacunado ya al 35 por ciento de su población, el primer país del mundo en esta clasificación, muy por delante de otros países como Emiratos Árabes Unidos (23), Estados Unidos (5 por ciento), Italia (2 por ciento) o Francia (1 por ciento), según los datos recopilados por la web Our World in Data, vinculada a la Universidad de Oxford.



Los adolescentes deberán presentarse en los centros de vacunación acompañados por uno de sus progenitores y en posesión de su carné de identidad.



La iniciativa es en respuesta a una propuesta del líder de Azul y Blanco, Benny Ganz, quien planteó que los adolescentes fueran vacunados para poder reanudar las clases y sobre todo para poder hacer los exámenes de matriculación que les corresponden.



A partir de este sábado también podrán vacunarse las mujeres embarazadas, aunque se recomienda es perar al segundo trimestre de gestación.



El objetivo de la campaña es que más de cinco millones de israelíes estén vacunados antes de que termine el mes de marzo, es decir, más de la mitad de los nueve millones de habitantes del país. La campaña ha logrado un ritmo de más de 200.000 dosis diarias administradas.



Las personas que se pongan la segunda dosis de la vacuna obtendrán una semana después un certificado oficial por que el no deberán guardar cuarentena si tienen contacto con una persona contagiada.