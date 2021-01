Coronavirus.- El presidente de Zimbabue promete ayuda inmediata ante la ola de contagios en su gabinete

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha asegurado que "la ayuda está en camino" ante el aumento de contagios de coronavirus en todo el país y, en particular, en el seno de su consejo de ministros, cuatro de los cuales ya han fallecido por la enfermedad.



En un discurso televisado este sábado, Mnangagwa ha asegurado a la población que el Gobierno estaba en estrecho contacto con los países que han desarrollado las vacunas y, una vez aseguradas, los trabajadores de la salud serían los primeros en la lista



"La ayuda y el alivio están en camino", ha declarado. "Nuestros expertos que han estado evaluando diferentes vacunas y están muy cerca de finalizar sus recomendaciones a nuestra nación", ha añadido el mandatario.



El país sudafricano ha visto un aumento en las infecciones que las autoridades sanitarias atribuyen a un mayor ritmo de desplazamiento durante las vacaciones. Los hospitales están bajo presión debido a que la falta de camas y equipos amenaza con abrumar al débil sistema de salud pública.



"El peligro al que nos enfrentamos nos necesita como zimbabuenses, sea cual sea nuestra posición, color, credo o política, para estar unidos en el dolor. No hay espectadores, jueces, nadie más santo que nadie: ni superhombres ni supermujeres", ha avisado.



Un bloqueo estricto de 30 días impuesto a principios de este mes estaba surtiendo efecto. "Estamos dispuestos a prescribir medidas más fuertes en caso de que sea necesario", ha avisado el presidente en su discurso, recogido por el portal de noticias 'The New Zimbabwe'.



Según los últimos datos del Ministerio de Salud del 22 de enero, el país había registrado 30.523 infecciones y 962 muertes.



El ministro de Transporte y Desarrollo de Infraestructuras, Joel Matiza, ha fallecido a causa de la COVID-19 este viernes, convirtiéndose en el tercer ministro del Gobierno africano en perder la vida por la enfermedad en la última semana.



Es el cuarto ministro zimbabuense que fallece desde el inicio de la crisis sanitaria, el tercero en siete días. Los otros dos ministros fallecidos esta semana fueron el de Relaciones Exteriores, Sibusiso Moyo, y la ministra de Estado para Asuntos Provinciales de Manicaland, Ellen Gwaradzimba.



El otro miembro del gabinete que ha resultado víctima mortal del coronavirus fue el responsable de la cartera de Tierras, Agricultura, Agua y Reasentamiento Rural, Perrance Shiri.