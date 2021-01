Coronavirus.- El Gobierno uruguayo cierra acuerdos para dos vacunas en una jornada con nuevo récord de casos de COVID-19

26/03/2020 Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. POLITICA SUDAMÉRICA URUGUAY INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE URUGUAY



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Gobierno uruguayo ha cerrado acuerdos con Pfizer y Sinovac para adquirir sus vacunas de coronavirus en una jornada en la que el país sudamericano ha registrado un nuevo récord de casos.



Estos acuerdos son los primeros para la vacunación en el país que cierra el Gobierno y han sido anunciados en Twitter por el presidente, Luis Lacalle Pou.



Lacalle ha prometido dar más información, ya que se desconocen datos como el número de dosis comprometido en los acuerdos, y ha señalado que existen negociaciones con otras farmacéuticas.



De acuerdo al diario local 'El País', el Gobierno pretende comenzar con la vacunación en febrero.



1.186 NUEVOS CASOS



Con 1.186 nuevos contagios, Uruguay ha marcado un nuevo récord de casos en una jornada en la que también han fallecido 17 personas por la enfermedad, la cifra más alta registrada hasta el momento.



Después de un comienzo de pandemia en el que no hubo apenas casos en el país, Uruguay, con una población de 3,5 millones de personas, se encuentra en su particular segunda ola.



En la actualidad, 8.091 personas padecen la enfermedad, aunque los pacientes en cuidados intensivos se encuentran en mínimos que no se registraban desde hace dos semanas, con 94.



Desde que comenzó la pandemia, 36.170 personas se han contagiado de coronavirus en Uruguay y 364 personas han fallecido.