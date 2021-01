Corea/Japón.- Japón urge a Corea a actuar "inmediatamente" en referencia a la sentencia sobre las "mujeres de confort"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ha urgido este sábado a las autoridades de Corea del Sur a actuar "inmediatamente" contra la sentencia que ordena al Gobierno de Japón a indemnizar a las víctimas sexuales de la Segunda Guerra Mundial conocidas como "mujeres de confort".



Según Motegi, "el fallo claramente va en contra del derecho internacional y del acuerdo entre los Gobiernos de Japón y Corea del Sur. Es extremadamente lamentable y absolutamente inaceptable", tal y como ha explicado en un comunicado que recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



El 8 de enero, un tribunal de Seúl ordenó al Gobierno de Japón indemnizar a las mujeres que obligaron a prostituirse durante la invasión de la península de Corea por parte de las tropas niponas desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, con cifras que alcanzan los 100 millones de wones (más de 74.500 euros) por víctima.



Japón defiende que el caso debe ser desestimado puesto que cuenta con la soberanía que le otorga inmunidad frente a una demanda civil ante tribunales extranjeros. Sin embargo, las víctimas alegan que esta figura jurídica no contempla los crímenes de guerra, o aquellos de lesa humanidad.



De hecho, Motegi ha resaltado que Japón "insta de nuevo enérgicamente a Corea del Sur a tomar inmediatamente las medidas apropiadas para corregir a este estado en violación del derecho internacional bajo su responsabilidad como estado".



El número de las conocidas como "mujeres de confort" que fueron víctimas de esclavitud sexual es cuestión de debate. Las estimaciones más conservadoras cifran en 20.000 las jóvenes forzadas, mientras que otros estudios elevan la cifra hasta las 410.000, no sólo en Corea, sino también en China, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia y otros territorios ocupados por las tropas imperiales japonesas.



Para intentar suavizar las relaciones, que se encuentran en el momento más tenso de las últimas décadas, el presidente surcoreano, Moon Jae In, dijo en una conferencia de prensa el lunes que quiere discutir una resolución a la disputa con Japón.



No obstante, las autoridades japonesas se han opuesto a la idea de mantener conversaciones para llegar a un acuerdo.