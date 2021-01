Contagiado un cuarto ministro en Portugal, donde llega la cepa sudafricana

La ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes. EFE/Carlos García/Archivo

Lisboa, 23 ene (EFE).- La ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, ha dado positivo por coronavirus en las últimas horas y se convierte así en el cuarto miembro del Gobierno con el virus activo, en un momento en que las autoridades han detectado por primera vez la variante sudafricana de covid.

Antunes, que se encuentra en confinamiento domiciliario, no tiene síntomas y continuará con su agenda a distancia, según un comunicado de su gabinete, que indica además que descubrió el positivo en un test previo a viajar a Bruselas para presidir el Consejo de Agricultura y Pesca.

La titular de Agricultura se une a una lista en la que ya están otros tres ministros que han dado positivo en menos de diez días: el de Economía, Pedro Siza Viera; el de Finanzas, João Leão, y la de Trabajo, Ana Mendes Godinho.

Sus contagios, enmarcados en la tercera ola que está dejando récord de muertes y contagios en Portugal, obligaron además a que guardasen aislamiento preventivo otros dos colegas de gabinete, los responsables de las carteras de Ambiente y de Mar, a pesar de haber dado negativo.

No es la primera vez que el virus afecta al equipo del primer ministro, el socialista António Costa, que tuvo en octubre el positivo del ministro de Ciencia, Manuel Heitor, y en noviembre el de Planeamiento, Nelson de Souza, ambos ya completamente recuperados.

LLEGA LA VARIANTE SUDAFRICANA A PORTUGAL

Los contagios de los ministros llegan en un complicado momento para Portugal, que encadena récords de fallecidos (el último este viernes, con 234 muertes), y tiene los contagios disparados, notificando alrededor de 14.000 desde hace días.

Las autoridades achacan este crecimiento en gran medida a la presencia de la variante británica, que ya tiene una prevalencia del 20 % y se estima que pueda llegar a representar el 60 % próximamente.

En este contexto, acaba de confirmase en Portugal la presencia de la variante sudafricana de covid que, como sucede con la británica, es más contagiosa.

Por el momento se ha detectado un único caso, "un extranjero residente en Lisboa", según reveló a medios locales uno de los investigadores del Instituto Nacional de Salud Ricardo Jorge, que está rastreando la presencia de las nuevas cepas de coronavirus.