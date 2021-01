Brasil suma más de mil muertes por la covid-19 por quinto día y supera las 216.000

Un profesional del Centro Emisor de Actas de Defunción (CEDO) de la Secretaría Municipal de Salud sale de una residencia, el 15 de enero de 2021, después de tomar la prueba covid-19 de un hombre de 43 años que falleció en su domicilio, en el norte de Manaos, Amazonas (Brasil). EFE/ Raphael Alves

Río de Janeiro, 23 ene (EFE).- Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 1.202 nuevas muertes por la covid-19, con lo que encadenó cinco días seguidos con más de un millar de fallecimientos diarios y superó las 216.000 víctimas, informó este sábado el Gobierno.

Según el último boletín del Ministerio de Salud, Brasil también registró en las últimas 24 horas 62.664 nuevos contagios, con lo que completó cinco días seguidos con más 55.000 casos diarios y superó los 8,8 millones de infectados desde el inicio de la pandemia.

El gigante latinoamericano, que desde diciembre enfrenta una segunda ola de la pandemia, acumula 216.445 muertes y 8.816.254 contagios desde el primer caso registrado por el país el 26 de febrero del año pasado y el primer fallecimiento el 12 de marzo.

Tales cifras confirman a Brasil como uno de los epicentros globales de la pandemia y como el segundo país con más muertes en el mundo por covid después de Estados Unidos y el tercero con más casos después de la nación norteamericana e India.

Con más de mil muertos diarios registrados desde el martes, el promedio de óbitos en los últimos 14 días subió hasta 986 diarios este sábado, con un salto del 16,7 % frente a la media de hace dos semanas (845 muertes diarias el 9 de enero) y del 35 % en relación con la de hace un mes (730 muertes diarias el 23 de diciembre).

En cuanto a los contagios, el promedio en los últimos 14 días subió este sábado hasta 52.880 casos diarios, lo que representa un crecimiento del 21,3 % frente a la media medida hace dos semanas (43.590 contagios diarios el 9 de diciembre).

Pese a las elevadas cifras de muertes y contagios, el Gobierno informó que 7,63 millones de pacientes que contrajeron la enfermedad ya se recuperaron, lo que representa el 86,5 % del total de casos, y que otros 971.371 siguen bajo observación médica (cerca del 11 %).

EL 2,5 % DE LOS QUE CONTRAEN COVID EN BRASIL MUERE

Estas cifras indican que la tasa de letalidad por la covid en Brasil es del 2,5 % de los contagiados y que el índice de mortalidad llega a 103 óbitos por cada 100.000 habitantes y el de contagios a 4.195 casos por cada 100.000 habitantes.

El aumento del promedio diario de muertes y de contagios coincidió con el inicio este sábado de la campaña de inmunización con las dos millones de dosis de la vacuna desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y el laboratorio anglo-sueco que llegaron el viernes a Brasil procedentes de India.

El país ya había iniciado el lunes su campaña de vacunación contra el coronavirus con seis millones de dosis del antídoto desarrollado por la farmacéutica china Sinovac y este mismo sábado comenzó a distribuir en todo el país las dos millones de vacunas de Oxford.

Los primeros en recibir esta vacuna en Brasil, en un acto simbólico en Río de Janeiro, fueron la epidemióloga Margareth Dalcomo, uno de los símbolos en las investigaciones sobre la covid en el país, y el infectólogo Estevao Portela, investigador del Instituto Nacional de Infectología Evandro Chagas e igualmente uno de los médicos que lidera el combate a la pandemia.

Igualmente este sábado la alcaldía de la ciudad de Porto Velho, capital del estado amazónico de Rondonia, admitió que su sistema de salud entró en total colapso por la falta de camas para atender a los pacientes con covid y alertó que está próxima a una "tragedia humanitaria" similar a la de Manaos.

"Hoy todo el mundo está siguiendo lo que ocurre en Manaos, pero estamos muy próximos de vivir aquí, en la ciudad de Porto Velho y en todo el estado de Rondonia, una tragedia humanitaria", afirmó el alcalde Hildon Chaves en una rueda de prensa en la que pidió ayuda para que, así como ocurrió en Manaos, algunos de los pacientes con covid en su municipio sean trasladados a otras ciudades.

Manaos, mayor ciudad de la Amazonía, sufre desde hace varios días un grave colapso sanitario como consecuencia de la falta de camas en los hospitales para los pacientes con covid y de oxígeno para los que han tenido que ser conectados a respiradores mecánicos.

PIDEN QUE MINISTRO SEA INVESTIGADO POR COLAPSO EN MANAOS

Precisamente por el colapso en Manaos, la Procuraduría General de la República le pidió hoy a la Corte Suprema que abra un proceso para investigar al ministro de Salud, Eduardo Pazuello, por posibles omisiones para atender la grave crisis sanitaria en la Amazonía.

La cuestionada gestión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, frente a la pandemia también llevó a miles de manifestantes, en caravanas de vehículos en unas 50 ciudades, a exigir al Congreso la apertura de un juicio político destituyente contra el mandatario.

Para los movimientos de izquierda que convocaron las caravanas, el líder ultraderechista se ha convertido en un obstáculo para que Brasil pueda superar la actual crisis sanitaria, así como las crisis económica y política, por lo que es necesario presionar al Congreso para que lo juzgue y discuta su posible destitución.

Bolsonaro es uno de los gobernantes más negacionistas sobre la gravedad de la covid, que llegó a tildar de "gripecita"; se opone a las medidas de distanciamiento social y hasta al uso de tapabocas, e insiste en que la eficacia de las vacunas no está científicamente probada.

De acuerdo con una encuesta divulgada hoy por la firma Datafolha, el 62 % de los brasileños considera que la pandemia está fuera de control en el país, frente a un 33 % que la considera parcialmente controlada y un 3 % que la cree totalmente controlada.

La misma encuesta mostró que el 78 % de los brasileños desea vacunarse contra la covid, frente a un 17 % que dijo que no pretende vacunarse y un 4 % que admitió que aún no lo sabe.