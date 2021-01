Bolivia promueve una preparación diferente, con la salud como la prioridad

BOL17. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/01/2021.- La boliviana Ángela Castro compite en la prueba de 20 kilómetros de marcha femenina de los Juegos Suramericanos de Cochabamba el 5 de junio de 2018, en Cochabamba (Bolivia). Los Juegos Olímpicos de Tokio serán diferentes por la pandemia de la covid-19, que obligó a su suspensión el año pasado, y también a una preparación diferente para los deportistas bolivianos, con la salud como un asunto vital. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 23 ene (EFE).- Los Juegos Olímpicos de Tokio serán diferentes por la pandemia de la covid-19, que obligó a su suspensión el año pasado, y también a una preparación diferente para los deportistas bolivianos, con la salud como un asunto vital.

"El tema médico ha sido el que ha determinado la mayor preocupación. Cómo garantizar que el atleta no se contagie o tenga algún percance emergente del virus", sostuvo el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, en una entrevista telemática con Efe.

Arze explicó que se puso a disposición una comisión médica para asesorar y seguir la situación de salud de los deportistas que viajarán a la capital nipona y confió en que no se tendrá "ninguna sorpresa ingrata".

Además, cada atleta ha tomado las medidas preventivas correspondientes para su preparación, teniendo en cuenta las líneas básicas que se aplican en todas partes, como el uso de mascarillas, el consumo de vitaminas y el distanciamiento físico, indicó.

En medio de los crecientes rumores que dan cuenta de una inminente cancelación del certamen, también desmentidos por las autoridades japonesas, Arze consideró que los Juegos de Tokio tendrán sus particularidades y serán "diferentes", como lo ha sido la etapa de preparación y clasificación por la pandemia "que agobia al mundo".

El dirigente confió en que el avance de las campañas de vacunación sea de ayuda, así como las medidas que se tomen para garantizar que los deportistas "no se contagien entre ellos".

"Estoy persuadido de que el Comité Olímpico Internacional (COI) y el comité organizador, conociendo la forma de vida y lo responsables que son los japoneses, han de garantizar que estos juegos sean seguros para los atletas y, en caso de darse la asistencia de público, para quienes intervengan en estos juegos", manifestó.

Bolivia tiene confirmada hasta el momento la participación de los nadadores Karen Torres y Gabriel Castillo, además de la marchista Ángela Castro, en Tokio 2021.

Los tres "están siendo asistidos a través del apoyo de Solidaridad Olímpica" del COB y se preparan de forma individual, a la espera de algún evento internacional en el que puedan participar a modo de entrenamiento, explicó Arze.

El país espera tener algunos representantes más en Tokio, entre ellos el nadador José Alberto Quintanilla y el tenista Hugo Dellien.

Las federaciones deben enviar información al COB sobre los eventos clasificatorios correspondientes para que la entidad "pueda invertir algunos recursos a objeto de que puedan pasar la prueba y ojalá estar en Tokio", sostuvo el dirigente.

En 2020, la preparación de los atletas bolivianos estuvo limitada por la cuarentena que rigió durante varios meses y solo pudieron retomar sus entrenamientos una vez aprobados los protocolos de bioseguridad que presentaron a las autoridades nacionales.

Arze recordó que Bolivia es uno de los pocos países que nunca ha ganado una medalla olímpica, algo relacionado con la falta de una política pública que promueva el "alto rendimiento" de los atletas.

"Dependemos exclusivamente del esfuerzo de las federaciones, los atletas y el COB", lamentó.

Según el dirigente, desde hace años se busca un acercamiento con el Gobierno para lograr una política que contemple una inversión, "en la preparación de atletas, la capacitación de entrenadores y la actualización de escenarios deportivos", entre otros.

Arze consideró en estos juegos Bolivia no podrá acceder a un podio, aunque espera llegar, por ejemplo, a estar entre los diez mejores en atletismo.

El dirigente hizo votos por que el nuevo Gobierno boliviano escuche los reclamos de los deportistas "para cambiar la historia de no tener medallas olímpicas".