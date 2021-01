Balonmano.-Los 'Hispanos' hacen los deberes y ponen un pie en cuartos

23/01/2021 Los 'Hispanos' hacen los deberes y ponen un pie en cuartos. Los 'Hispanos' hacen los deberes y ponen un pie en cuartos España arrolla a Uruguay (23-38) y se mantiene atenta a lo que haga Polonia AFRICA DEPORTES EGIPTO IHF/EGYPT 2021



Los 'Hispanos' hacen los deberes y ponen un pie en cuartos



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La selección española de balonmano ha finiquitado este sábado por la vía rápida su encuentro ante Uruguay (23-38) en la segunda jornada de la Ronda Principal del Mundial de Egipto, un duelo que ha permitido a Jordi Ribera dar minutos a los menos rodados de los 'Hispanos' y que les deja pendientes de Polonia para saber si están en cuartos de final.



España ha hecho los deberes en su primer partido de la historia ante los 'charrúas' y ahora mira al duelo de las 18.00 horas en El Cairo; si el combinado polaco no gana a Hungría, estará en cuartos, pero si lo hace, la doble campeona del mundo se lo jugará todo el lunes ante los magiares.



Todo ello tras un duelo en el que los uruguayos apenas opusieron resistencia ante una selección española que contó con algunos de los menos habituales. De hecho, debutaron tanto el lateral Iosu Goñi como el portero Sergey Hernández, y hombres como Aitor Ariño, con 8 de 8 en lanzamientos en la primera mitad, pudieron reivindicarse.



Después de unos primeros compases de tanteo, un parcial de 3-0 permitió despegar a los de Jordi Ribera, que fueron ganando en solidez defensiva, con Gedeón Guardiola y Viran Morros alzando un muro infranqueable, y aprovechando las oportunidades de contragolpe que les sirvió el combinado sudamericano.



Solo el lateral Maxi Cancio, actual jugador del Unión Financiera Base Oviedo y que anotó cuatro tantos en la primera media hora, inquietó a una España explosiva que quiso finiquitar el choque por la vía rápida, a base de contraataques, y que exhibió un 83% efectividad al descanso. Doblando a su rival en el marcador (12-24), los 'Hispanos' dejaron el encuentro visto para sentencia antes de partir hacia vestuarios.



La relajación durante el primer tramo de la segunda mitad y, sobre todo, el cambio en la portería uruguaya, con la entrada de Andrés Antonio Viera, frenó la velocidad de crucero de los de Jordi Ribera, que tardaron en desperezarse.



Con 12 paradas de su nuevo guardameta, los 'charrúas' ganaron confianza y consiguieron que España no se siguiese escapando, como ocurrió en sus otros partidos del campeonato, aunque la fortuna arriba no les acompañó. Sin apuros, los 'Hispanos' se dirigieron hacia una nueva victoria y ahora esperan ya a Polonia.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: URUGUAY, 23 - ESPAÑA, 38 (12-24, al descanso).



--EQUIPOS.



URUGUAY: Navarrete (P), Viera (P), González (P); Chaparro, Listón (6), Fabra, Spangenberg, Falabrino, Cancio (8), Méndez, Morandeira (2), Botejara (1), Rubbo (1), Vecino (1), Velazco (1), Echeverry, Goyoaga (2), Rostagno (1), De Agrela y Millán.



ESPAÑA: Hernández (P), Corrales (P); Sarmiento (1), Maqueda (4), A.Dujshebaev (1), Goñi (2), Cañellas (2), Morros, D.Dujshebaev (2), Solé (6), Gómez (5), Fernández, Ariño (8), Figueras (3), Guardiola (1) y Marchán (3).



--PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-3, 3-8, 5-12, 6-15, 10-19, 12-24 --descanso--; 14-26, 16-29, 17-34, 20-34, 22-36 y 23-38.



--ÁRBITROS: Alaa Emam y Hossam Hedaia (EGI). Excluyeron a Chaparro (2) y a Spangenberg por parte de Uruguay y a Morros (2), Goñi (2) y Sarmiento por parte de España.



--PABELLÓN: New Capital Sports Hall.