AstraZeneca anuncia a Bruselas retraso en entregas de dosis previstas a la UE

Bruselas, 22 ene (EFE).- La empresa farmacéutica AstraZeneca informó este viernes a la Comisión Europea de que, tras la aprobación de su vacuna contra el coronavirus por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que se espera a finales de mes, no podrá entregar inicialmente la cantidad de dosis prevista.

Según indicó este viernes la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en Twitter, "durante el Comité Directivo de hoy con los Estados miembros sobre la Estrategia de vacunas de la UE, los representantes de AstraZeneca anunciaron retrasos en la entrega de vacunas respecto a la previsión del primer trimestre de este año".

La Comisión Europea y los Estados miembros expresaron "su profunda insatisfacción" al respecto, según la comisaria, que no precisó de qué cantidades se trata.

Se espera que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford reciba la autorización de la EMA para su comercialización en la Unión Europa a finales de enero.

Sería entonces la tercera vacuna contra la covid-19 autorizada en la UE, tras las de BioNTech-Pfizer y Moderna.

La UE encargó por adelantado 300 millones de dosis de esta vacuna, con opción a otros 100 millones de dosis.

Los Veintisiete insistieron hoy a los representantes de AstraZeneca en "un calendario de entrega preciso" en base al cual deberían planificar sus programas de vacunación, una vez que la EMA y Bruselas le concedan una autorización de comercialización, añadió la comisaria.

Kyriakides aseguró que el Ejecutivo comunitario "seguirá insistiendo con AstraZeneca en las medidas para aumentar la previsibilidad y estabilidad de las entregas, y la aceleración de la distribución de dosis".

La vacuna de AstraZeneca y Oxford tiene la ventaja de ser más barata de producir que las otras dos ya aprobadas en la UE. También es más fácil de almacenar y transportar, especialmente en comparación con Pfizer-BioNTech, ya que debe almacenarse a temperaturas muy bajas (-70°C).

En la cumbre que celebraron ayer por videoconferencia los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE hicieron un llamamiento a acelerar el proceso de vacunación, ante las críticas de varios países ante la lentitud en la distribución de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó en la cumbre su propuesta de haber vacunado en verano al 70 % de la población adulta y en marzo al 80 % de los profesionales sanitarios y a las personas de más de 80 años.

Austria, Dinamarca, Grecia y la República Checa enviaron una carta conjunta al presidente del Consejo, Charles Michel, antes de la reunión, pidiéndole que "envíe una señal" a la Agencia Europea del Medicamento para que autorice cuanto antes la comercialización de las vacunas que está analizando.

El único país que se ha desmarcado de la estrategia de compra conjunta de la UE ha sido Hungría que ha comprado dos millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pese a que el fármaco todavía no está autorizado por la EMA, informó la televisión pública M1.

La Agencia Europea de Medicamentos autoriza el uso de fármacos en la UE, aunque en casos excepcionales los países pueden aprobar ciertas sustancias en su territorio.