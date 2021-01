Así se ha despedido Kiko Rivera, desde la distancia, de su tío Riverita

07/12/2020 Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Kiko Rivera ha sido una de las personas de las que más pendientes hemos estado desde ayer por la mañana. Aunque no tenía relación con él, el hijo de Isabel Pantoja consiguió conocer a su tío Riverita hace unas semanas cuando acudió a su casa con sus hermanos Cayetano y Fran Rivera. El jueves por la noche el hermano de Paquirri fallecía y todas las miradas estaban puestas en el dj por si se acercaba hasta el tanatorio a estar con su familia paterna o no.



Finalmente, Kiko Rivera no acudió al tanatorio, pero sí se ha puesto en contacto con sus primos y hermanos para trasladarle sus condolencias. Y es que hay que recordar que estamos en medio de una pandemia, con restricciones, que impiden movilizarnos y tener la libertad que teníamos antes.



Lo que sí que ha querido hacer Kiko Rivera es utilizar las redes sociales para mandar un mensaje a su tío Riverita y despedirse de él como se merecía: "Descansa en paz Tito. Solo lamento no habernos podido conocer más. Una pena pero me quedo con ese regalo que guardaré con todo el cariño del mundo. Dale besos a papá".



Para este mensaje, Kiko Rivera ha utilizado una fotografía en la que podemos ver a José Rivera y a su hermano, Paquirri. Dos grandes del mundo del toreo que ya, desgraciadamente, no se encuentran entre nosotros, pero que gracias al recuerdo de todas las personas que les admiraban siguen muy presentes.