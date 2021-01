Argentina se gana el derecho a soñar

EFE/EPA/Mohamed Abd El Ghany

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- La selección argentina que dirige el español Manolo Cadenas dio un paso de gigante hacia la clasificación a los cuartos de final del Mundial, que se asegurará si vence el lunes a Catar, al firmar este sábado la gran sorpresa del torneo con un triunfo por 23-19 ante Croacia, subcampeona de Europa.

En la victoria jugó un papel fundamental el portero Leo Maciel, guardameta del Incarlopsa Cuenca, que con sus paradas culminó el sobresaliente trabajo defensivo del conjunto sudamericano.

Una frenética actividad de piernas y de brazos que desarboló por completo de partida a una Croacia que tardó once minutos en anotar su primer gol.

Argentina, vigente campeona panamericana, no lo desaprovechó y adquirió una renta de cinco goles en el marcador (6-1) que le permitió soñar con la sorpresa.

Una desventaja que Croacia, aferrada al acierto de Ivan Cupic, que no falló ni uno sólo de los siete lanzamientos que intentó en el primer tiempo, logró enjugar (12-12) a la conclusión de los primeros treinta minutos.

Pero ni aun así se vinieron abajo los de Manolo Cadenas, que siguieron apretando en defensa hasta hacer descarrilar definitivamente a Croacia, que acumuló quince minutos en la segunda parte sin marcar.

Problemas ofensivos que Argentina no desaprovechó para dar un nuevo acelerón en el marcador y alcanzar con una renta de tres tantos (19-16) los últimos ocho minutos.

Los de Manolo Cadenas no sólo lograron conservar su ventaja, sino que, incluso, lograron ampliarla con un tanto final del pivote Gastón Mouriño que estableció el 23-19 definitivo.

Victoria que deja en manos de la propia Argentina su clasificación para los cuartos de final, todo lo contrario que Croacia, que no sólo deberá vencer el próximo lunes a Dinamarca, la vigente campeona del mundo, sino aguardar la derrota de los "Gladiadores" ante Catar.