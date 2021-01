77-84. El Alba mete en problemas al Baskonia

El ala pivot estadounidense del Alba Berlín, Luke Sikma (c), con el balón ante los jugadores del Baskonia, el italiano Achille Polonara (i) y el lituano Tadas Sedekerskis en el partido correspondiente a la jornada 21 de la EuroLiga que se disputa este viernes en el pabellón Fernando Buesa, en Vitoria. EFE/David Aguilar

Vitoria, 22 ene (EFE).- El Alba Berlín metió en problemas al TD Systems Baskonia al vencerle en el Buesa Arena este viernes por 77-84 en la vigésima primera jornada de la Euroliga.

El equipo español perdió una buena oportunidad de recuperar la distancia con las ocho primeras plazas del torneo.

Los azulgranas cosecharon su tercera derrota consecutiva en la competición continental en una mala segunda parte que les condenó ante el conjunto alemán, que en los últimos siete partidos que ha disputado ha ganado dos a los vitorianos.

Únicamente Achille Polonara, autor de 23 puntos, se salvó de un mal partido del Baskonia, que fue de más a menos y se diluyó en un envite del que desapareció cuando dejó de anotar.

Los berlineses fueron fieles a su estilo con un juego coral y en el que cinco jugadores superaron los diez puntos anotados.

El Alba entró mejor en el partido, pero el Baskonia recuperó el hueco perdido a base de triples en un arranque de partido veloz en el que los intentos en el lanzamiento exterior tomaron protagonismo.

La velocidad en los ataques alemanes y un triple del sueco Marcus Eriksson devolvieron el mando del choque a los teutones tras diez minutos de ataques rápidos y pocos contactos en el cuerpo a cuerpo, que derivaron en un 18-21.

Zoran Dragic sumó su aportación al gran primer cuarto del italiano Achille Polonara para sostener a un Baskonia que metió una marcha más en el segundo acto, aunque la entrada de Peyton Siva mejoró al equipo de Israel González, que dirigió a los amarillos ante la ausencia de Aito García-Reneses, que no viajó con su equipo.

Polonara seguía liderando a los azulgranas, que mejoraron su defensa en un final de cuarto en el que los dos equipos castigaron los errores del rival, aunque fue el Baskonia el que sacó mayor provecho de la situación, con ocho recuperaciones, para irse por delante a vestuarios con un 50-46 a favor.

Dusko Ivanovic apenas utilizó a Tonye Jekiri como “cinco” puro en la primera mitad y así continuó en la segunda parte, en la que Achille Polonara tomó su primer momento de respiro tras 25 minutos seguidos, mientras que Youssoupha Fall e Ilimane Diop seguían inéditos.

Los teutones subieron un punto más en agresividad y ampliaron la renta hasta los 9 puntos en una fase de duda para los vascos, que no lograron finalizar con decisión sus ataques.

Dusko Ivanovic no daba con su referencia en la pintura en el momento más delicado para su equipo, que solo anotó 11 puntos en este parcial, y apostó por jugar con un equipo más pequeño que le dio buenos resultados en la primera parte para entrar al último asalto dentro del partido, 61-67.

Ben Lammers aprovechó esta situación en la zona y mantuvo a su equipo por delante en un cuarto periodo en el que se acumularon muchos errores y nadie encontraba la fluidez mostrada en los primeros 20 minutos.

Esto favoreció al Alba, que continuaba por delante, mientras que el Baskonia se acercaba poco a poco. Pero una canasta de Marcus Eriksson y un triple de Maodo ampliaron la renta hasta los ocho puntos, que fueron insalvables para los de Ivanovic, 77-84.

- Ficha técnica:

77 - TD Systems Baskonia (18+32+11+16): Vildoza (10), Sedekerskis (8), Giedraitis (10), Polonara (23) y Jekiri (2) -cinco inicial-, Henry (6), Dragic (8), Diop (-), Peters (7) y Kurucs (3).

84 - Alba Berlín (21+25+21+17): Granger (7), Fontecchio (13), Mattisseck (-), Sikma (3) y Lammers (10) - cinco inicial-, Siva (14), Lo (13), Eriksson (11), Schneider (6), Olinde (2) y Thiemann (5).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Gytis Vilius (Lituania) y Sinan Isguder (Turquía). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima primera jornada de la Euroliga disputado sin público en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.