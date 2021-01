2-2. Las alternativas de la segunda mitad propician una igualada

El delantero del Levante, Roger Martí, celebra el segundo gol del equipo levantinista durante el encuentro correspondiente a la jornada 20 de primera división que han disputado hoy Viernes frente al Real Valladolid en el estadio Ciutat de Valencia EFE/Manuel Bruque.

Valencia (España), 22 ene (EFE).- Las alternativas de la segunda parte propiciaron un empate a dos tantos entre el Levante y el Valladolid, que refleja el desarrollo del juego entre dos equipos que buscaron el triunfo y que se quedaron con la sensación agridulce de no haberlo conseguido.

La primera mitad, floja en calidad, estuvo nivelada, pero tras el descanso el Levante creció más que el Valladolid y se acercó con frecuencia a la meta pucelana, algo que no había conseguido hasta entonces.

El fútbol durante los primeros minutos lo puso el Valladolid, con mucha posesión de balón y una opción clara de gol desperdiciada por Alcaraz, que remató alto un buen servicio de Orellana.

Pasado el cuarto de hora de juego, las fuerzas se nivelaron porque el Levante se hizo con pelota que apenas había conseguido tener hasta entonces y pasó a jugar, con penetraciones por las bandas, muy cerca de la meta de Masip, aunque sin generar opciones de peligro.

El encuentro no tuvo emoción en la primera mitad, ya que las alternativas de posesión por parte de ambos conjuntos casi nunca acababan cerca de las áreas. El balón estuvo muchas ocasiones lanzado hacia el campo rival con desplazamientos largos, sobre todo por parte de los locales.

Así era muy difícil que el peligro rondara las metas de Aitor Fernández y de Masip, que apenas tuvieron que intervenir en una primera mitad de clara superioridad de las defensas ante unos ataques impotentes porque no les llegaba el balón y porque cuando lo hacía, los rivales impedían cualquier movimiento.

Solo un remate de cabeza de Orellana poco antes del descanso puede considerarse una segunda opción de gol en el primer periodo para el Valladolid, que también dispuso de la primera de la segunda mitad en un remate de Alcaraz que salió cerca de un poste de la meta levantinista.

Poco a poco, el Levante mejoró y tuvo más llegada, sobre todo en las penetraciones de Clerc por la banda izquierda, pero las opciones de gol seguían sin estar presentes en el encuentro, al tiempo que el equipo de Sergio González se mostraba más conservador ante un oponente que cada vez se acercaba más a su parcela.

La mejoría del Levante se plasmó casi de inmediato en el marcador con una galopada por la banda de De Frutos, quien cedió a Dani Gómez para abrir el marcador. Tras el gol, el Valladolid no reaccionó ante el conjunto de Paco López, que mantuvo el control del partido con un juego de ataques constantes.

Sin embargo, en una acción aislada, cuando más problemas tenía el Valladolid, un robo de balón permitió que Alcaraz, en un disparo lejano y colocado, estableciera el empate y poco después, un nuevo ataque del equipo castellano puso el 1-2 en el marcador tras un buen ataque que resolvió Óscar Plano.

El Levante se activó y cuando el partido se acercaba a su conclusión, Roger estableció un 2-2 justo en función de los merecimientos de uno y otro.

- Ficha técnica:

2 - Levante: Aitor Fernández, Miramón (Bardhi, m.84), Duarte, Vezo, Clerc, De Frutos (Son, m.64), Radoja, Malsa (Melero, m.78), Morales (Rochina, m.84), Dani Gómez (Sergio León, m.78)y Roger.

2- Valladolid: Masip, Luis Pérez, Joaquín, Bruno, Nacho, Míchel, Alcaraz, Orellana (Hervías, m.63), Óscar Plano (Quique, m.89), Toni Villa (Zalazar, m.63)y Weissman.

Goles: 1-0, m.62: Dani Gómez. 1-1, m.74: Alcaraz. 1-2, m.77: Óscar Plano. 2-2, m.83: Roger

Árbitro: Munuera Montero. Amonestó a Toni Villa, del Valladolid.

Incidencias: partido disputado sin público en el estadio Ciutat de València. Alfonso Gil