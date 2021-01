126-130. Nikola Jokic vuelve a ser el salvador de Nuggets

El pívot serbio Nikola Jokic. EFE/EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK/Archivo

Phoenix (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El pívot serbio Nikola Jokic volvió a surgir como el jugador decisivo de los Denver Nuggets que lograron el triunfo a domicilio por 126-130 ante los Phoenix Suns, en un partido que tuvo que decidirse en la prórroga.

Jokic estuvo presente en cada una de las facetas del juego de los Nuggets y lo demostró con una aportación de un doble-doble de 31 puntos, 10 rebotes, ocho asistencias y tres recuperaciones de balón.

El pívot serbio también aportó los puntos decisivos de los Nuggets (8-7), que lograron el segundo triunfo consecutivo, y tienen marca positiva por primera vez en lo que va de temporada.

El alero Gary Harris anotó 19 tantos y escolta-alero Will Barton llegó a los 17 como segundo y tercer mejores anotadores de los Nuggets que le dieron siete minutos de juego al base novato, el argentino Facundo Campazzo, que dio una asistencia y recuperó un balón.

Barton puso a los Nuggets con marcador de 123-124 a falta de 1:37 por jugar en tiempo extra y un tiro del base canadiense Jamal Murray les puso tres puntos arriba y 28.5 segundos de la bocina final. Denver resistió desde ese punto, ganando por tercera vez en cuatro partidos.

El escolta hispano Devin Booker tuvo 31 puntos como líder anotador de los Suns, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota que dejó al equipo de Phoenix con marca de 8-6 y alejado ya de los primeros puestos de la clasificación de la División Pacífico y de la Conferencia Oeste.

Booker sufrió una fuerte caída durante la prórroga y no jugó las últimas posesiones.

La ofensiva de Phoenix parecía errática sin su máximo anotador en la cancha y no anotó un tiro de campo después de que este tuviese que irse al banquillo.

El pívot bahameño Deandre Ayton se mantuvo como el mejor en el juego interior de los Suns al aportar un doble-doble de 27 tantos y 13 rebotes.

El alero Mikal Bridges y el veterano base Chris Paul también tuvieron sendos dobles-dobles con los Suns, pero que no pudieron aportar los tantos decisivos que al final cayeron del lado de los Nuggets.

Bridges logró 24 puntos y 10 rebotes, mientras que Paul anotó 11 tantos y repartió 15 asistencias.