Vietnam.- HRW denuncia la detención de opositores en Vietnam en vísperas del nuevo congreso del Partido Comunista

08/11/2018 Mural situado en la provincia de Ha Giang, norte de Vietnam. POLITICA ASIA VIETNAM INTERNACIONAL ASIA DANIEL DOHLUS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este viernes la supuesta represión que el Gobierno de Vietnam estaría ejerciendo contra algunos disidentes y opositores en vísperas de la celebración del próximo Congreso del Partido Comunista, previsto para el lunes 25 de enero.



"El Partido Comunista de Vietnam se está preparando para el boato de su congreso del partido mientras envía a personas a prisión por publicar sus puntos de vista y opiniones en Facebook", ha acusado el director para Asia de HRW, John Sifton.



"A pesar de toda su propaganda sobre una 'era de independencia, libertad y felicidad', el Gobierno vietnamita realmente solo está interesado en el silencio y el servilismo de sus ciudadanos", ha valorado.



El 25 de enero de 2021 tendrá lugar en Hanói, la capital del país, el XIII Congreso del Partido Comunista, un simposio que se viene celebrando cada cinco años desde 1986, en el que se designa al nuevo politburó, así como la dirección del partido, al líder de la Asamblea Nacional, presidente y primer ministro.



"El Congreso no es democrático ni transparente. Los ciudadanos vietnamitas tienen prohibido discutir candidatos para los cuatro puestos principales de secretario del partido, primer ministro, presidente y presidente de la Asamblea Nacional", ha denunciado HRW.



DETENCIONES



De acuerdo con la información que maneja HRW, las autoridades vietnamitas detuvieron en abril del año pasado a Dinh Thi Thu Thuy por difundir "propaganda contra el Estado" a través de su cuenta personal de Facebook. Por ello, afirma, ha sido condenado a siete años de prisión en un juicio "superficial" que ha tenido lugar esta semana.



A su vez, la ONG ha denunciado la detención y encarcelamiento de los "destacados" blogueros Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy y Le Huu Minh Tuan, asociados con la Asociación de Periodistas Independientes de Vietnam, condenados a penas de prisión de entre once y quince años por un delito de propaganda contra el Estado.



Entre junio y octubre del año pasado también fueron detenidos, afirma la ONG, el fundador de la editorial Liberal Publishing House, Pham Doan Trang, así como otros tres de sus colaboradores.



"Los gobiernos preocupados deben hablar en apoyo de los valientes disidentes de Vietnam y ampliar sus llamamientos a reformas democráticas", ha apelado Sifton, puesto que "los críticos del Gobierno de partido único en Vietnam no van a desaparecer".