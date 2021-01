Uruguay anuncia la compra de vacunas de Pfizer y Sinovac contra la covid-19

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 22 ene (EFE).- Uruguay cerró un acuerdo para la compra de vacunas con los laboratorios Pfizer y Sinovac, según anunció este viernes el presidente del país, Luis Lacalle Pou, quien no especificó la cantidad ni cuándo empezaría el plan de inoculación.

"El Gobierno acaba de cerrar un acuerdo con Pfizer y Sinovac para el suministro de vacunas a nuestro país. Al mismo tiempo estamos negociando la compra de más vacunas con más proveedores. En las próximas horas brindaremos más información", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Uruguay era uno de los dos países de Suramérica, con Paraguay, que aún no había anunciado la compra de vacunas con ningún laboratorio, si bien el Ejecutivo de Lacalle Pou había adelantado que estaba en negociaciones con varios laboratorios y que no podía revelar más detalles por confidencialidad.