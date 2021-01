Un segundo candidato peruano es contagiado de covid y suspende sus actividades

En la imagen, el candidato presidencial del partido Morado, Julio Guzmán. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 22 ene (EFE).- El candidato presidencial del partido Morado, Julio Guzmán, tercero en las intenciones de voto en Perú, anunció este viernes la suspensión temporal de su campaña para los comicios de abril por haberse contagiado con el coronavirus SARS-CoV-2, el segundo postulante en enfermar por el nuevo patógeno.

"No seré el primero, ni tampoco el último peruano que tenga covid-19. Yo me contagié recientemente en mi casa. Pese a que cumplimos con todos los protocolos, el virus llegó", informó un comunicado del candidato oficialista.

Guzmán, que tiene 7 % de intención de voto en la última encuesta de la empresa Ipsos, confirmó su diagnóstico un día después de que su candidata a la vicepresidencia, Flor Pablo, anunciase que también había dado positivo.

"Hace una semana decidimos cancelar actividades presenciales y hoy me da tranquilidad la decisión que tomamos en el equipo. Además desde hoy estoy cancelando cualquier otra actividad de campaña, debate o entrevista para poder recuperarme del todo", agregó el candidato en el comunicado compartido en sus redes sociales.

DOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES CONTAGIADOS

El candidato conservador es el segundo postulante presidencial para los comicios generales del 11 de abril en resultar contagiado con el patógeno causante de la covid-19, después de que Pedro Castillo, del partido Perú Libre, informó sobre su estado hace diez días.

"Este virus no distingue, uno se contagia hasta de las personas que uno más quiere y por ello tenemos que ser aún más cautelosos", expresó Guzmán.

El postulante subrayó que no había hecho campaña presencial, como otros candidatos, "e incluso así nos contagiamos, por lo que le pido a los otros candidatos que piensen seriamente en la población".

"Los discursos de cuidado deben empezar por dar el ejemplo", añadió.

VIZCARRA PIDE POSTERGAR COMICIOS

Precisamente, el expresidente peruano Martín Vizcarra, que postula al Congreso por el partido Somos Perú, planteó este viernes que las elecciones se posterguen hasta el mes de mayo, debido al incremento de contagios que se presenta actualmente en todo el país.

"En abril no pueden haber elecciones, pero no va a haber ningún problema en que las elecciones sean un mes después, en mayo", expresó Vizcarra.

"Si en vez del 11 de abril corremos las elecciones para la primera vuelta para el 23 de mayo, vamos a estar en esta zona donde hay la confianza de la población. Si queremos cuidar la salud y fortalecer la democracia para que haya una asistencia masiva, tenemos que correr mes y medio las elecciones", propuso Vizcarra.

Sin embargo, el Gobierno del mandatario Francisco Sagasti ha insistido en que tiene el compromiso de realizar el proceso electoral tal como estaba programado y anunció un bono de 120 soles (33 dólares) para los miembros de mesa que apoyen el día de los comicios.

MÁS DE 9.600 HOSPITALIZADOS

Actualmente, Perú está atravesando por una segunda ola de contagios que han elevado el número de casos a 1.082.907, con 2.388 de estos confirmados en las últimas horas y otros 4.232 contagios de la última semana.

El rápido incremento de casos de las últimas semanas está reflejado igualmente en el número de pacientes que son internados en los centros de salud, los cuales se elevaron a 243 en las últimas horas, con un total de 9.600 hospitalizados.

Hasta la fecha, han fallecido 39.274 personas en el país, con 117 decesos en las últimas horas.