Un nuevo #Metoo, gay, rompe el silencio en Francia de hombres violados

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 22 ene (EFE).- Tras el movimiento internacional de denuncia contra los abusos sexuales #Metoo, y el #MetooInceste, con víctimas de incesto, un nuevo #Metoo gay, ha reunido en Francia miles de denuncias de violación.

La etiqueta, que empezó a crecer este jueves por la noche y se hizo viral este viernes, con más de 5.300 mensajes, recoge tanto experiencias de los afectados como apoyo a quienes deciden contarlas.

"Tenía entre 21 y 23 años, estábamos en pareja y según él no era normal no hacer el amor todos los días. A fuerza de chantajes y amenazas, conseguía lo que quería casi cada vez aunque yo no estuviera de acuerdo", acusa una víctima.

Hay también quienes todavía no se atreven a detallar lo que les sucedió pero reconocen haberlo sufrido: "Como demasiada gente, tendría muchas cosas que decir. Por diversas razones, no estoy preparado para compartirlas ahora", señala otro.

El eco de sus mensajes llegó este viernes hasta la número 2 del Ministerio del Interior, Marlène Schiappa, exsecretaria de Estado de la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

"A los miles de testimonios #MetooGay desde anoche: pleno apoyo", les escribió también en Twitter, donde dejó claro que "ninguna violencia sexual es justificable", y recordó que tienen a su disposición policías, gendarmes y psicólogos en una web específica, arretonslesviolences (paremos la violencia).

Este #MetooGay llega apenas días después del #MetooInceste, nacido después del escándalo provocado por la acusación de incesto lanzada en Francia contra el politólogo Olivier Duhamel, uno de los analistas y académicos más famosos del país.

La acusación contra Duhamel fue planteada por su hijastra, la jurista Camille Kouchner, quien en un libro que publicado este mes, "La Familia Grande", asegura que él abusó sexualmente de su hermano mellizo, Antoine, cuando este tenía 14 años.