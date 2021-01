Un centenario albiazul descafeinado por la pandemia

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández. EFE/ David Aguilar

Vitoria, 20 ene (EFE).- El Deportivo Alavés conmemora este sábado sus cien años de historia que, de momento no podrá celebrar con su mayor patrimonio, sus aficionados, que ven esta gran efeméride descafeinada por la pandemia mundial causada por la covid-19.

Aunque hay diferentes teorías, el entorno babazorro se puso de acuerdo para establecer que el 23 de enero fuese el año del nacimiento de un club que tuvo su origen en el Sports Friends.

Cien años después de aquello, el club vitoriano celebra su nacimiento en la máxima categoría del fútbol español, categoría en la que cumple únicamente 16 temporadas, aunque parezca lo más natural hoy en día.

La trayectoria albiazul se ubica sobre todo en Segunda División, donde ha disputado 38 campañas en este siglo de vida, aunque la Segunda División B, la Tercera y las canchas del fútbol regional tampoco quedan lejos y no se han borrado de gran parte de los aficionados albiazul, que hace solo nueve años seguían a su equipo en la tercera categoría del fútbol nacional.

“Que no se nos olvide nunca de dónde venimos”, repite siempre en sus discursos su capitán, el vitoriano Manu García, santo y seña del equipo que acaba de convertirse en el segundo jugador con más partidos en la historia del club, con 296, solo superado por el argentino Martín Astudillo (346).

Son dos de los ejemplos de un equipo por el que han pasado grandes jugadores y entrenadores que han tenido un importante proyecto nacional e internacional. Es el caso de Ciriaco Errasti, Jacinto Quincoces, Juan Señor o Jorge Valdano, que llegó al fútbol europeo de la mano de un Deportivo Alavés que tuvo figuras en los años 50 como Javier Berasaluce, Juan Gorospe, Primi Ruiz, Wilson Jones o Julio Remacha.

La lista de nombres es interminable, pero cabe destacar, entre otros, a sus máximos goleadores. Manolo Serrano comanda la clasificación absoluta con 67 dianas, mientras que Javi Moreno es la referencia en Primera División, con 29 tantos y también en competiciones europeas con seis goles.

El Glorioso ha alcanzado la máxima categoría en cinco etapas distintas en este siglo desde que llegó a Primera en el año 30, cuando se convirtió en el primer equipo de la historia de la liga en ascender, aunque solo aguantó tres temporadas (30-31, 31-32 y 32-33). Otra fase fue incluso más corta con solo dos cursos en la élite (54-55 y 55-56), aunque en la tercera etapa estuvo cerca de consolidarse (98-99, 99-00, 00-01, 01-02 y 02-03). Esta es, con la actual, la mejor del equipo, con cinco temporadas en primera división, mientras que la cuarta etapa fue la más corta, con un solo año (05-06).

Así, si consigue la permanencia, el Alavés romperá todos los registros y alcanzará su sexta campaña consecutiva entre los grandes del fútbol español a los que ha mirado a los ojos en muchas ocasiones, como en aquella tercera etapa en la que sobresalieron jugadores como Martín Astudillo, Javi Moreno, Pablo Gómez, Antonio Karmona, Óscar Téllez o Jordi Cruyff que alcanzaron la final de la UEFA contra todo pronóstico, pero fueron derrotados por el Liverpool por 5-4, tras un gol de oro de Delfín Geli en propia puerta en la prórroga de un partido inolvidable en Dortmund con más de 10.000 alavesistas en las gradas.

Dirigidos por José Manuel Esnal “Mané”, el técnico con más partidos en el banquillo vitoriano (280), los babazorros fueron el ejemplo de Europa, por su fútbol y la humildad que les hizo llegar a aquella final.

Al Alavés también le llegaron los años oscuros que a todo club de este calado le ha tocado vivir. El ucraniano Dmitri Piterman se hizo con la mayoría de las acciones en 2004, con la entidad en Segunda División, y comenzaron lo problemas.

Fueron tres años largos y duros en los que el conjunto vitoriano acabó en una complicada Segunda División B. Empresarios vitorianos intentaron que resurgiera con fuerza otra vez, como reza su himno, pero no fue hasta la entrada del Grupo Baskonia, cuando el Alavés comenzó a dar muestras de una mejora institucional, que fue acompañada de buenos resultados deportivos.

El equipo gestor liderado por Josean Querejeta, volvió a colocar al Alavés en Primera División en solo cinco años y en su primer curso de regreso, Mauricio Pellegrino, que relevó a José Bordalás tras el ascenso, los vascos se plantaron en su primera final de Copa del Rey contra todo pronóstico.

Jugadores como Víctor Laguardia o Fernando Pacheco, que este sábado, se convertirá precisamente en el alavesista con más partidos en Primera División en la historia del club, comenzaron a hacerse un hueco en los libros que relatan la vida de un equipo que busca una estabilidad en la élite.

Se van dando los pasos y ha conseguido una masa social importante, envidia de grandes aficiones por su comportamiento en el campo y su aliento al equipo durante los 90 minutos que dura cada partido.

La pandemia del coronavirus ha hecho que estos fieles aficionados no puedan estar presentes en una fecha tan señalada como la del 23 de enero, después de seguirle por los terrenos de juego de toda la comarca, pero el equipo babazorro está seguro de que serán apoyados desde la lejanía en un año especial.