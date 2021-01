Tenis.-Nadal: "Ojalá que los valores que intento transmitir sean un ejemplo adecuado para los jóvenes"

21/01/2021 Premios CEU Ángel Herrera DEPORTES ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU



El tenista Rafa Nadal ha recibido, de manera virtual, su galardón de Ética y Valores de la XXIV edición de los Premios CEU Ángel Herrera, donde ha deseado que los valores que intenta transmitir puedan ser "un ejemplo adecuado" para los más jóvenes.



"Ojalá que los valores que intento transmitir sean un ejemplo adecuado para los jóvenes de todo el mundo", indicó. Así lo ha dado a conocer la entidad, que ha recordado que los Premios CEU Ángel Herrera se crearon en 1997 para reconocer la labor de personas, instituciones y empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y la promoción del bien común.



En su última edición, el Premio CEU Ángel Herrera Ética y Valores, ex aequo, ha recaído en las Hermanitas de los Pobres y en Rafa Nadal, quien ha destacado la labor social que lleva a cabo esta congregación con la que comparte galardón.



"Aunque todos los premios son bienvenidos, lo son especialmente cuando no son solo por causas deportivas, como en este caso ya que para mí lo más importante es ser buena persona", ha dicho el deportista, que ha animado a los estudiantes a perseguir sus sueños desde la "humildad y la ambición sana que hay que tener para conseguir los objetivos que uno se propone".



Por su parte, Telefónica ha sido la entidad galardonada este año en la categoría de Colaboración Empresarial en el Sector Educativo. Su presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, ha recogido el premio en nombre de la empresa.



"Urge aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología a favor de una sociedad más inclusiva. Este es uno de los desafíos más relevantes a los que nos enfrentamos", ha afirmado, para después añadir que este es uno de esos momentos en que las empresas deben actuar con valores y responsabilidad.



Asimismo, el Premio a la Innovación Educativa en el Sector Tecnológico en esta edición ha sido para LinkedIn.



La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha premiado, en la categoría Alumni Junior, al fundador de Adopta Un Abuelo, Alberto Cabanes, y en la categoría Alumni Senior, a la creadora de la Fundación Starlite, Sandra García-Sanjuán, quien ha hablado de algunos de los proyectos que han llevado a cabo para ayudar a los más desfavorecidos, entre los que destaca la construcción de 24 escuelas en las zonas más deprimidas de México.



El Hogar Nazaret ha sido galardonado en la categoría de Solidaridad, Cooperación al Desarrollo y Emprendimiento Social por su proyecto 'Casas de rescate para niños en el Amazonas peruano', y el Premio CEU Ángel Herrera al Mejor Trabajo Periodístico en Materia Educativa ha sido para Olga R. Sanmartín, por su artículo titulado 'Escuelas que alimentan familias'.



También se ha entregado el Premio CEU Ángel Herrera a la Difusión de la Cultura Católica, ex aequo, al cardenal Raniero Cantalamessa y a la Fundación Edades del Hombre.



Finalmente, el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha agradecido su labor a los galardonados y a todos los que han hecho posible que los premios hayan podido celebrarse un año más.