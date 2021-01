Tailandia recibirá en febrero las primeras vacunas de AstraZeneca tras aprobarla

EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS/Archivo

Bangkok, 22 ene (EFE).- Tailandia recibirá en febrero las primeras 50.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica anglosueca AstraZeneca tras aprobarse su uso en el país, en medio de una polémica que implica a una empresa local vinculada al rey Vajiralongkorn, informaron este viernes las autoridades sanitarias.

El director de la Administración para los Alimentos y Medicamentos, Lertchai Lertvut, explicó a Efe que otras 150.000 dosis de la vacuna, que fue aceptada el miércoles para combatir la covid-19, llegarán en los siguientes meses.

La aprobación para uso de emergencia de la vacuna, que en principio estará en vigor hasta enero de 2022, se aplica a las 35 millones de dosis, incluidas las 200.000 mencionadas, que importará Tailandia tras un acuerdo con la farmacéutica.

Por otro lado, AstraZeneca tiene previsto fabricar en Tailandia otros 26 millones de dosis a través de Siam Bioscience, una empresa vinculada al monarca, en virtud de un acuerdo que ha sido cuestionado por un prominente líder opositor, Thanathorn Juangroonruangkit.

Thanathorn, quien dijo que Siam Bioscience no tiene experiencia previa en la fabricación de vacunas y que Tailandia no está diversificando bastante su estrategia de vacunación, fue acusado el miércoles de vulnerar la ley de lesa majestad.

Esta polémica ley, que ha sido usada contra al menos 54 personas desde julio, incluidos líderes estudiantiles y hasta un menor, castiga con entre 3 y 15 años de prisión para quien amenace, difame o insulte a la familia real.

Thanathorn, líder del disuelto partido antimilitarista Future Forward, ha acusado al Gobierno de usar la ley de lesa majestad para acallar a sus críticos, mientras que las autoridades justifican su uso para proteger a la monarquía.

El Gobierno también ha defendido que Siam Bioscience fue elegida por AstraZeneca para la fabricación de las vacunas por su capacidad y disponibilidad tecnológica.

El fármaco de AstraZeneca, desarrollado conjuntamente con la Universidad de Oxford (Reino Unido), no es tan efectivo como los de Pfizer o Moderna, pero es más fácil de almacenar y distribuir ya que no necesita temperaturas tan bajas de conservación como éstas.

La vacuna AstraZeneca-Oxford ha sido aprobada de emergencia en países como Argentina, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Hungría, India, México, Arabia Saudí y Reino Unido, entre otros.

La autorización para uso de emergencia es una medida especial para permitir que medicamentos o vacunas que no han sido aprobados de manera definitiva puedan aplicarse en situaciones de emergencias sanitarias como la actual pandemia.

Esta autorización suele otorgarse cuando los fármacos han pasado los tres ensayos clínicos para su desarrollo, aunque antes de ser validados por ulteriores estudios científicos, tras cerciorarse de que los beneficios superen y compensen los riesgos.