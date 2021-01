Sonsoles Ónega ¿de nuevo enamorada?

12/06/2017 Sonsoles Ónega presenta su nueva novela, "Mil besos prohibidos" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Sonsoles Ónega es una de las grandes periodistas de nuestro país, todos los días al pie del cañón con su programa 'Ya es mediodía', la profesional demuestra sus dotes comunicativas en cada uno de sus espacios y lo cierto es que nos encanta verla porque hemos vivido muy de cerca su evolución como comunicadora. Una mujer que derrocha talento y que empatiza con todos los espectadores de su programa, lo que conlleva a que también se interesen por su vida más personal.



Después de divorciarse de su marido, Carlos Pardo, a principios del año pasado, la periodista no ha vuelto a pasearse por las calles de Madrid con ningún otro hombre... pero la hemos preguntado cómo se encuentra en estos momentos y nos ha confesado que: "Estoy fenomenal, tengo trabajo, salud y eso es suficiente". Nosotros hemos querido preguntarle por el amor y nos ha confirmado: "Y amor también tengo".



No sabemos si la periodista habrá encontrado a una persona con la que compartir su vida y su tiempo, pero lo cierto es que la sonrisa que luce en su rostro demuestra que está pasando por un momento de lo más especial. De hecho, Sonsoles no tiene vergüenza a decir que en el amor le va bien: "Es verdad, sí".