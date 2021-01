Salud.-La conciencia accidental en embarazadas que se someten a cirugía con anestesia general es más frecuente de lo esperado

29/10/2017 Parto con cesárea SALUD ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA GVA



Una de cada 256 mujeres que se sometieron a una cirugía relacionada con el embarazo, incluida la cesárea, bajo anestesia general experimentaron conciencia accidental durante la intervención, una cifra mucho más alta que la informada anteriormente, según un nuevo estudio publicado en 'Anesthesia', la revista de la Asociación de Anestesistas de Estados Unidos.



La conciencia accidental ocurre cuando un paciente está temporalmente consciente durante una anestesia general y puede recordar cosas que sucedieron durante la cirugía, tal vez sintiendo dolor o incapaz de moverse. Sin embargo, es más común se produzca durante la transición al comienzo o al final de una anestesia general (es decir, antes y después de la cirugía), cuando el paciente se va a dormir o se despierta.



Aunque la conciencia accidental durante la anestesia general es rara, y las experiencias generalmente solo duran unos pocos segundos o minutos, la complicación sigue siendo una preocupación importante tanto para los pacientes como para los anestesistas.



Una auditoría nacional sobre conciencia accidental (NAP5) en 2014 indicó que aproximadamente 1 de cada 19.000 pacientes sometidos a anestesia general informaron espontáneamente de conciencia accidental al personal médico. Aunque esta incidencia varió para los diferentes tipos de cirugía y subgrupos de pacientes, la poca frecuencia de los informes fue tranquilizadora.



Esta nueva investigación fue impulsada por la sugerencia de NAP5 de que las mujeres que se someten a una cesárea u otra cirugía durante el parto pueden tener una mayor incidencia de conciencia.



Los investigadores estudiaron a más de 3.000 mujeres sometidas a anestesia general para procedimientos obstétricos en 72 hospitales del NHS en Inglaterra y encontraron 12 informes de conciencia: siete (58%) pacientes estaban angustiadas y cinco (42%) se sentían paralizadas (que no podían moverse, lo que puede ocurrir debido al uso común de medicamentos para relajar los músculos durante la anestesia general para mujeres embarazadas).



Dos mujeres (17%) sintieron parálisis con dolor. Otras sensaciones incluyeron tirones, puntadas, sentimientos de disociación y no poder respirar. El daño psicológico a largo plazo a menudo incluía características del trastorno de estrés postraumático.



El doctor Peter Odor, jefe de proyecto y anestesista consultor del University College Hospital de Londres, explica: "Esta investigación se centra en todo el paciente. Identificamos una gama compleja de factores de riesgo para la conciencia, incluidos los tipos de fármacos y las variaciones en la práctica. Aunque la incidencia de la conciencia durante la cesárea es mucho mayor que la de la población quirúrgica general, es importante enfatizar que la anestesia general sigue siendo segura y alrededor de la mitad de las pacientes que experimentaron la conciencia no la encontraron angustiosa".



No obstante, reconoce que, "aunque hay muchas respuestas, quedan preguntas sobre exactamente por qué la conciencia es más común en las mujeres embarazadas. Nuestros próximos pasos son aplicar las lecciones aprendidas de este estudio para ayudar a reducir el riesgo en el futuro", añade.



El coautor, el doctor Jaideep Pandit, profesor de anestesia en Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, en Reino Unido, y autor principal del estudio NAP5 anterior, explica que "este proyecto lleva adelante hallazgos de investigaciones anteriores. La cuestión del consentimiento es especialmente importante, ya que la incidencia que encontramos es similar a la de otras complicaciones sobre las que normalmente advertiríamos a los pacientes".



La doctora Nuala Lucas, coautora y anestesista obstétrica consultora del Northwick Park Hospital de Londres, agrega que "este es el estudio más grande jamás realizado sobre esta complicación en mujeres y ha podido contribuir a nuestra comprensión de la afección. asociación con ciertos fármacos anestésicos (tiopental) y relajantes musculares. Factores como las operaciones de emergencia fuera de horario (tarde en la noche) también se asociaron con la conciencia".



Por su parte, el coautor Jackie Andrade, profesor de psicología en la Universidad de Plymouth, comenta que "el trastorno de estrés postraumático generalmente se desarrolla cuando un evento se percibe como una amenaza para la vida e incontrolable. Proporcionar una explicación de lo sucedido y apoyo de alta calidad después de un episodio de la conciencia accidental durante la anestesia general puede ayudar a reducir su impacto psicológico".



Este estudio se llevó a cabo entre mayo de 2017 y agosto de 2018 y analizó 3.115 pacientes que dieron su consentimiento y recibieron anestesia general para cirugía obstétrica en 72 hospitales de Inglaterra. Las pacientes respondieron tres cuestionarios estandarizados durante 30 días, con respuestas que indicaban recuerdos durante la anestesia general verificados posteriormente mediante entrevistas e investigaciones detalladas sobre las circunstancias de cada episodio de conciencia.



La conciencia accidental ocurrió durante el inicio (inducción) y el final (emergencia) de la anestesia general en nueve (75%) de los 12 pacientes que informaron estar conscientes. Los factores asociados con la conciencia accidental durante la anestesia general fueron el índice de masa corporal (IMC) alto (sobrepeso); IMC bajo (bajo peso); cirugía fuera de horario; y uso de ketamina o tiopental para la inducción.



La sobrerrepresentación del fármaco tiopentona para inducir la anestesia en los casos de conciencia es sorprendente, dicen los autores. "Nuestros datos sugieren que, en comparación con el propofol, el riesgo de conciencia aumenta cuatro veces cuando se usa tiopental para la inducción de la anestesia y 26 veces cuando se usa ketamina --añaden--. Independientemente, ahora parecería prudente tener una justificación específica para el uso de tiopentona o ketamina como agentes de inducción en obstetricia, en lugar de considerar estos agentes como opciones predeterminadas".