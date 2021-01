Portaltic.-Samsung aprovecha la "turbulencia en el mercado móvil" para mejorar su posición en España, según Eduardo Rodríguez

01/01/1970 Samsung aprovecha la "turbulencia en el mercado móvil" para mejorar su posición en España, según Eduardo Rodríguez. El mercado móvil ha estado marcado este 2020 por varios acontecimientos que han sacudido el sector. Uno de ellos ha sido -evidentemente- la pandemia, pero también ha tenido un peso importante el veto a Huawei por parte del Gobierno de Estados Unidos, que ha provocado "un cambio en el escenario competitivo" en España, tal y como reconoce Eduardo Rodríguez, director de Marketing y Ventas de la división de Movilidad de Samsung Electronics Iberia. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TIC EMPRESAS INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAMSUNG



El mercado móvil ha estado marcado este 2020 por varios acontecimientos que han sacudido el sector. Uno de ellos ha sido -evidentemente- la pandemia, pero también ha tenido un peso importante el veto a Huawei por parte del Gobierno de Estados Unidos, que ha provocado "un cambio en el escenario competitivo" en España, tal y como reconoce Eduardo Rodríguez, director de Marketing y Ventas de la división de Movilidad de Samsung Electronics Iberia.



"Han entrado nuevos competidores y otros han sufrido un poco más. Nuestra posición relativa mejora en 2020, por lo que parte de esa turbulencia, de ese cambio en el escenario de tecnología en España, lo hemos capturado", explica Rodríguez, que apunta a "la continua renovación de producto y la innovación" como las claves de Samsung para "mantener el liderazgo" en el mercado de los 'smartphones'.



En este sentido, detalla que pese a la caída del negocio de la telefonía móvil en España durante 2020 a causa de la situación de "incertidumbre" provocada por la Covid-19, que se concretará en un descenso de entre un 12 y un 18 por ciento -según los analistas-, el resultado de Samsung "es positivo". Así, asegura que han estado por encima del mercado, "con un comportamiento similar que en 2019" y "manteniendo el liderazgo en todos los segmentos y en todas las categorías".



"Seguimos creciendo en el segmento 'premium', somos líderes en pantallas plegables -donde no tenemos rivales- y líderes con cuotas por encima del 60 por ciento en terminales con 5G, otra de las categorías que se ha disparado en 2020 y que cuenta con perspectivas muy buenas en el 2021. Estamos satisfechos del comportamiento de la marca y de la venta", añade el directivo en declaraciones a Europa Press.



LA FAMILIA GALAXY S21 MARCA EL CAMINO



A principios de enero Samsung lanzaba al mercado su nueva familia de terminales Galaxy S21, que marcan el listón tecnológico de la compañía coreana para este año. "Es el teléfono más completo del mercado, pensado en los que buscan lo máximo en un 'smartphone'", afirma Rodríguez. Las importantes mejoras en la cámara, la incorporación de la conectividad 5G y WiFi6 en todos sus modelos y la llegada del S Pen al modelo Ultra son algunos de los puntos más destacados.



A esto se suma el creciente peso de la Inteligencia Artificial, que se hace evidente sobre todo en la fotografía, mejorando las imágenes que la lente del móvil es capaz de captar; y de las especificaciones asociadas al 'gaming', como son la apuesta por pantallas grandes y con mejor tasa de refresco, la reducción de la latencia o la mejora en el procesamiento gráfico. Rodríguez cree que estas son dos tendencias clave que marcarán el futuro del sector móvil.



En Samsung son conscientes de que el precio de estos terminales de alta gama son una barrera de entrada para muchos usuarios, pero recuerdan que en España el 50 por ciento del mercado - en términos de valor- está representado por ese segmento 'premium' (por encima de los 600 euros). "Su contribución es muy importante para nosotros", asegura Rodríguez.



Sin embargo, no es su única función, ya que estos terminales 'tope de gama' son los que marcan el camino para el reto de categorías. Así, la familia Galaxy A, situada en la gama media, "recoge la herencia de la innovación de la familia S, con un precio más asequible, democratizando el acceso a esta tecnología".



PANTALLAS FLEXIBLES: DEL PROTOTIPO AL MERCADO



Otro de las áreas en las que Samsung quiere seguir trabajando es en el de las pantallas flexibles, una nueva categoría en la que son líderes (aunque el número de unidades vendidas sigue siendo poco relevante). "Somos los primeros y no hay a día de hoy un fabricante que ni siquiera nos pueda replicar. Somos la marca que ha conseguido pasar del prototipo a un producto comercial que crece mes tras mes en números positivos", señala Rodríguez.



El directivo de Samsung considera que la evolución de los dispositivos móviles avanza hacia este cambio de tamaños y formatos, que ofrecen una mayor versatilidad gracias a sus modos de multitarea. En cualquier caso, no cree que este salto se deba a que la innovación se haya ralentizado. "Cada nueva generación incorpora mejoras muy importantes a nivel tecnológico, aunque esas modificaciones ya no sean tan evidentes en el factor forma", añade Rodríguez, en referencia a la nueva familia Galaxy S21.



Asimismo, Samsung pone el foco en la importancia de su ecosistema, sobre todo en estos momentos en el que la tecnología gana peso en el hogar y el teletrabajo se ha convertido en una realidad. La conectividad entre sus dispositivos y el hecho de que la marca sea identificada con la innovación, con una fuerte penetración en España en otros mercados -como el de televisores o electrodomésticos-, les sitúa en una "posición de privilegio" a la hora de avanzar hacia el hogar conectado.



De cara a este 2021, Rodríguez se muestra "optimista". "La renovación tecnológica se ha potenciando y esperamos un mercado con crecimiento para este año", añade el director de Marketing y Ventas de la división de Movilidad de Samsung, que se atreve a aventurar un rebote del mercado en este 2021 para "mejorar incluso las cifras de 2019", previas a la crisis provocada por la pandemia.