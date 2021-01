Perú.- La Justicia de Perú desestima el recurso de Kenji Fujimori y mantiene su imputación por la compra de votos

18/09/2020 El excongresista del partido político peruano Fuerza Popular, Kenji Fujimori. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS GARCIA GRANTHON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Justicia peruana ha rechazado el recurso presentado por el exdiputado Kenji Fujimori, uno de los hijos del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), y ha mantenido su imputación por la presunta compra de votos en el Parlamento para evitar el cese de Pedro Pablo Kuczynski como presidente del país en el marco del caso llamado 'Mamani vídeos'.



Así, el excongresista seguirá enfrentándose a los cargos que pesan en su contra por la supuesta comisión de delitos de cohecho activo y tráfico de influencias agravado.



El Tribunal Supremo del país ha resuelto así que el recurso de "improcedencia" presentado por el equipo legal de Fujimori es "infundado", por lo que no será excluido del proceso penal, según informaciones de la emisora RPP.



La apelación sostenía que los hechos atribuidos al exdiputado no constituyen delitos de cohecho activo ni tráfico de influencias. La corte ha precisado, además, que los hechos atribuidos al imputado deben ser verificados durante la etapa del juicio oral, en la que se establecerá su situación legal.



En marzo de 2020, la Fiscalía pidió para Fujimori 12 años de prisión por dichos delitos, que salpican también a los excongresistas de Fuerza Popular Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, para quienes los fiscales han solicitado penas de 12 y 11 años de prisión.



El menor de los Fujimori insiste en acusar directamente a Fuerza Popular, el partido que dirige su hermana Keiko, de manipular los vídeos en los que supuestamente trataba de coaccionar a diputados para que votarán a favor de Kuczynski.