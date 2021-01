Perú.- El Supremo reduce a 11 meses la suspensión del fiscal general por su presunta intromisión en el caso Lava Jato

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de Perú ha reducido a once meses la suspensión del fiscal general Pedro Chávarry en el marco del proceso abierto en su contra por el cese de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía peruana.



Con una clara mayoría, el tribunal ha rebajado la condena dictada por el juez Hugo Núñez Julca que, en primera instancia, había resuelto que Chávarry fuera suspendido por un plazo de 18 meses por su presunta intromisión en el caso de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.



La corte ha tenido en consideración que el fiscal cumplirá 70 años dentro de poco, por lo que, según el ordenamiento jurídico peruano, no podrá desempeñar el cargo pasada esa fecha, según informaciones de la emisora de radio RPP.



Su equipo legal había presentado una apelación para que se anulara el fallo emitido por Núñez, en el que se planteó la posibilidad de que, en caso de confirmar de nuevo la medida impuesta, el plazo de suspensión no superara los seis meses.