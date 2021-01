Osasuna no aprueba la primera vuelta

El defensa francés del Valencia Mouctar Diakhaby (c) trata de cabecear un balón durante el partido ante el Osasuna correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga Santander que se celebró este jueves en el estadio Mestalla de Valencia. EFE/ Manuel Bruque

Pamplona, 22 ene (EFE).- Osasuna empató este jueves ante el Valencia en lo que fue el final de una primera vuelta en la que los navarros tan solo han conseguido 16 puntos de 57 posibles que, de momento, les hace ocupar la 19ª posición con un bagaje de 3 victorias, 7 empates y 9 derrotas.

En su segunda temporada consecutiva en la élite, los hombres de Jagoba Arrasate no han conseguido igualar los registros de la campaña anterior en la que se destaparon como el equipo revelación comandados hasta mitad de temporada por el argentino Chimy Ávila como mejor jugador.

La escuadra que capitanea Oier Sanjurjo lleva 8 puntos menos que el curso pasado a estas alturas de campeonato, por lo que no queda duda de que deberán mejorar sus prestaciones en la segunda vuelta.

Osasuna arrancó el curso de la mejor manera, venciendo al Cádiz en su estadio el 12 de septiembre en un duelo que dejó muy buenas sensaciones con goles de Adrián López y Rubén García.

Tras ello, los de Tajonar sumaron 7 puntos en los cinco encuentros siguientes (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas) para hacer ver a su afición que el equipo seguía funcionando pese a la exigencia de competir contra plantillas de mayor calidad y más asentadas en la categoría.

El 24 de octubre del 2020 quedará marcado en la historia rojilla como el día del centenario. Osasuna se enfrentó ese día al Athletic de Bilbao en un Sadar en plena reforma que fue testigo de una victoria que daba solidez al proyecto de Arrasate e ilusión a la parroquia osasunista.

Tras ello, el club pamplonés no ha vuelto a ganar. El equipo encadena 13 jornadas sin conocer la victoria en las que ha logrado empatar ante rivales de entidad como Real Sociedad, Real Madrid o Valencia.

A pesar de esto, las opciones de salvación siguen intactas. Osasuna está a solo 2 puntos del club que marca la salvación, el Alavés.

Los errores arbitrales a los que hizo referencia el presidente de la entidad Luis Sabalza durante una rueda de prensa, las múltiples lesiones sufridas desde la pretemporada y la mala suerte en diferentes jugadas, han hecho que el club navarro haya sido, probablemente, merecedor de más unidades de las que actualmente acumula.

Los futbolistas que visten de rojo van progresando en el camino en busca de su mejor versión. Con el paso de los partidos se está viendo como Arrasate va pulsando las teclas correctas que no sirven para sumar una victoria, pero sí para alentar a su fiel hinchada que confiará en todas las decisiones que tomé su capitán de barco.

El deporte rey siempre te da segundas oportunidades y este domingo, Calleri, Moncayola, David García, Torres y compañía, tendrán la ocasión de verse de nuevo las caras con el Granada tras perder el pasado martes por 2-0 en Los Cármenes con la meta final de iniciar la segunda vuelta con una victoria que corrobore las buenas actuaciones de los últimos duelos.

Restan 19 fechas para que en la próxima Liga Osasuna disfrute del calor de su afición en Primera División con un estadio de primer nivel que seguro hará temblar las piernas de cualquier equipo que visite la capital navarra.

Luis Echenique