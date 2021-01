ONU.- Guterres celebra la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La medianoche de este viernes 22 de enero ha entrado en vigor el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPNW), un acuerdo aprobado en 2017 por 122 naciones y ratificado por 50 estados que supone el primer tratado multilateral de desarme nuclear en más de dos décadas y ha sido celebrado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.



Así, Guterres ha calificado al tratado como "un paso importante hacia un mundo libre de armas nucleares" a la vez que representa "una fuerte demostración de apoyo a los enfoques multilaterales del desarme nuclear".



En un mensaje de vídeo emitido tras la aprobación del TPNW, el máximo representante de la ONU también ha puesto en valor el papel de la sociedad civil en el avance de la negociación y entrada en vigor del acuerdo, como "sobrevivientes de explosiones nucleares y ensayos que han ofrecido trágicos testimonios" y han constituido la fuerza moral detrás del tratado.



Además, se ha mostrado "ansioso" por orientar la respuesta de la ONU de acuerdo con el tratado, incluidos los preparativos para la primera reunión oficial de Estados parte, especialmente porque "las armas nucleares plantean peligros crecientes y el mundo necesita acciones urgentes para asegurar su eliminación y prevenir las catastróficas consecuencias humanas y ambientales que causaría su uso".



A finales de 2020, el TPNW obtuvo las 50 ratificaciones que necesitaba para entrar en vigor en lo que se entiende como "un nuevo capítulo para el desarme nuclear". No obstante, cabe señalar que las principales nucleares --Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia-- no han firmado el acuerdo.



Los países que han ratificado el acuerdo no podrán "nunca bajo ninguna circunstancia desarrollar, probar, producir, fabricar o adquirir, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares".