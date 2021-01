Nigeria.- Un tribunal ordena repetir el juicio contra un hombre condenado a muerte por "blasfemia" por una canción

01/01/1970 El presidente de Nigeria, Muhamadu Buhari POLITICA AFRICA NIGERIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE NIGERIA



Falla a favor de la liberación de un niño sentenciado a diez años por estos mismos cargos



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Nigeria ha ordenado repetir el juicio contra un hombre condenado a muerte por blasfemia por una canción y ha puesto en libertad a un menor de edad sentenciado a diez años de cárcel por estos mismos cargos, tras los fallos dictados el año pasado por una corte islámica de la provincia de Kano.



El Tribunal Supremo de Kano ha indicado que el condenado a muerte, Yahaya Sharif-Aminu, debe volver a ser juzgado y ha vuelto a enviar el caso ante el mismo tribunal islámico, si bien lo ha asignado a otro juez, según ha informado el portal nigeriano de noticias Pulse.



Asimismo, el juez del Supremo provincial Nasiru Saminu ha señalado que el acusado deberá contar esta vez con un representante legal y ha resaltado que la falta de un abogado durante el proceso anterior es uno de los motivos de que el juicio deba ser repetido.



Por otra parte, ha manifestado que acepta la apelación contra la sentencia a diez años de cárcel contra Umar Farouq, de 13 años, por hacer comentarios "despectivos" sobre Dios durante una discusión en público, por lo que deberá ser liberado.



Sharif-Aminu fue sentenciado después de que su canción, compartida a través de WhatsApp, provocara unas protestas en las que la vivienda familiar del cantante fue incendiada, tras lo que exigieron a las autoridades medidas contra él. Finalmente, fue sentenciado a muerte el 10 de agosto de 2020.



Las críticas contra él derivan de que en la canción alababa a un imam de la secta tijaniya, a la que pertenece, hasta el punto de situarle por encima de Mahoma, lo que fue considerado blasfemo por los manifestantes y por el tribunal.



Las condenas contra Sharif-Aminu y Farouq provocaron una oleada de indignación internacional y tanto desde Naciones Unidas como desde diversas organizaciones no gubernamentales se reclamó a los tribunales que revocaran las sentencias.



En el estado de Kano, de mayoría musulmana, hay cortes seculares e islámicas, si bien estas últimas no usan la 'sharia' para juzgar a aquellos que no sean musulmanes. Desde que estos tribunales fueron reinstaurados en 1999 sólo se ha aplicado una de las sentencias de muerte que han dictado.