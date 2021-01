Nicaragüenses varados en Panamá, "desesperados" y sin fecha para retornar

Fotografía de un grupo de nicaragüenses que están varados en Panamá hoy, afuera de la Defensoría del Pueblo en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 22 ene (EFE).- "Ya estamos desesperados", dijo a Efe Jairo Gago, nicaragüense de 41 años varado en Panamá a causa de la pandemia de la covid-19. Gago forma parte de los 385 ciudadanos de Nicaragua que desde hace 15 días piden a las autoridades una vía y fecha para retornar, pero aún continúan sin respuesta.

Este viernes, medio centenar de nicaragüenses volvieron a concentrarse, por tercer día consecutivo, con pancartas frente a la Defensoría del Pueblo de Panamá para pedir ayuda y regresar a su país, pues tras requerir apoyo a la Embajada de Nicaragua en Panamá y no obtener respuesta, decidieron acudir a la institución panameña.

"Estamos aquí pidiendo ayuda a las autoridades panameñas para que medien con Costa Rica y regresar a Nicaragua. De hoy no nos movemos, necesitamos una respuesta para saber cómo nos vamos. Solo queremos salir", explicó a Efe Diana López, otra de las afectadas.

El grupo señaló a Efe que su intención es retornar por la carretera Panamericana, la vía que conecta el continente, ya que "los pasajes de avión son demasiado costosos", y, la mayoría, están sin trabajo ni medios de vida a raíz de las consecuencias económicas de la pandemia.

Costa Rica mantiene sus fronteras terrestres cerradas a causa de la pandemia de la covid-19, solo pueden transitar nacionales, residentes y transporte de carga, mientras que mantiene abierta la vía aérea.

Tanto Gago como López, adelantaron que, si el próximo lunes no tienen respuestas de las autoridades, comenzarán una "huelga de hambre".

La Defensoría del Pueblo de Panamá instó a "los Estados de la región a agilizar los procedimientos y la coordinación entre ellos para asegurar el retorno expedito, seguro y digno del grupo de nicaragüenses varados en Panamá", según un comunicado.

En concreto, llamó al "Gobierno Costarricense a continuar con el compromiso de responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y de crear un corredor humanitario para la migración segura".

Así como a garantizar "la emisión de salvoconductos para facilitar el tránsito y retorno voluntario en condiciones de seguridad y dignidad, de las personas migrantes por los países de la región".

El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, citó el pasado miércoles al embajador Marvin Ortega, quien presentó el decreto ejecutivo de Costa Rica que "mantiene cerrada la frontera tico-panameña hasta el 1 de febrero de 2021".

Esta semana, la Defensoría panameña pidió a la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo, establecer un "puente humanitario", como ya se hizo entre junio y agosto pasados para dejar transitar por territorio tico a unos mil nicaragüenses varados en Panamá, gracias a un acuerdo entre los tres países.

Sin embargo, en esta ocasión, la Policía Profesional de Migración de Costa Rica, no podrá custodiar el tránsito de nicaragüenses por "una compleja situación presupuestaria", una medida que el país interpuso en el anterior "corredor humanitario".