Neville es "el hombre adecuado" para dirigir al Inter Miami, asegura Beckham

El ex futbolista inglés David Beckham, actual copropietario del Inter Miami, defendió este viernes que su estrecha amistad con su compatriota Phil Neville no fue el motivo de su contratación para el banquillo del equipo estadounidense.

Beckham y Neville, quien ejercía hasta principios de esta semana como técnico de la selección femenina de Inglaterra, se conocen desde su etapa en las divisiones inferiores del Manchester United, a cuyo primer equipo ascendieron como parte de una exitosa generación que también incluía a Ryan Giggs, Paul Scholes y Gary Neville, hermano de Phil.

Este viernes, en la presentación a medios de Neville, Beckham defendió que su excompañero es la elección perfecta para dirigir a la franquicia.

"La gente habla de la (falta de) experiencia de Phil. Él ha tenido algunas experiencias en el fútbol masculino y más recientemente con la selección femenina de Inglaterra, pero su experiencia le viene de ser un jugador", afirmó Beckham.

"No lo habríamos nombrado si no confiáramos en sus capacidades", señaló. "Esto no tiene nada que ver con la amistad. Es el hombre adecuado para el trabajo".

Neville "ha trabajado con algunos de los mejores entrenadores y jugadores del mundo, así como con algunas de las mejores academias de la Premier League, por lo que su experiencia es enorme", recalcó Beckham, que esta temporada estará más involucrado en las decisiones deportivas.

El Inter, que sorprendió la pasada campaña con las contrataciones del argentino Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi, tuvo unos resultados decepcionantes en su debut en la liga de fútbol norteamericana (MLS) de la mano del técnico uruguayo Diego Alonso, al quedar eliminado en el repechaje a los playoffs.

Neville, que nunca ha sido entrenador jefe en el fútbol masculino, renunció a la oportunidad de dirigir al equipo femenino de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Tokio para firmar un contrato de dos años con el Inter.

El técnico, de 44 años, dirigió a Inglaterra hasta el cuarto lugar de la Copa del Mundo femenina de Francia-2019, así como al título de la SheBelieves Cup de ese mismo año. A nivel de clubes fue asistente en el Manchester United, la selección inglesa Sub-21 y, al lado de su hermano Gary, en el Valencia español.

"Tengo mucha experiencia de estar rodeado de ganadores, de ganar yo mismo y de entrenar al más alto nivela", dijo Neville en su turno. "Soy un tipo de entrenador obsesivo. Aprendo rápido, he llegado a un lugar en el que siempre he querido vivir y trabajar y me voy a adaptar muy rápido", avanzó.

"Lo que realmente me entusiasma es demostrar que la gente se equivoca, que tengo éxito. Estoy deseando afrontar el reto", recalcó.

str-gbv/gfe