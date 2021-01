México ordena a sus gobernadores dejar de comprar vacunas contra la covid-19

El subsecretario de Salud y estratega del Gobierno de México contra la covid-19, Hugo López-Gatell. EFE/PRESIDENCIA/SOLO USO EDITORIAL

México, 21 ene (EFE).- Los gobernadores de los 32 estados de México no podrán comprar dosis de las vacunas contra la covid-19 directamente con las fabricantes para evitar que alteren la estrategia nacional de vacunación, anunciaron este jueves autoridades de la Secretaría de Salud.

"Desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga porque entonces cada quien va por la suya y entonces no hablamos de una estrategia de Estado", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la conferencia de prensa diaria sobre el reporte técnico de la enfermedad.

El funcionario explicó que por ello se diseñó un plan estratégico "que se piensa para un país" y para lograrlo se necesita tener existencias de vacunas y usarlas coordinadamente.

Además, explicó que la insuficiencia de vacunas en todo el mundo impide que los estados adquieran de forma independiente al Gobierno mexicano el antídoto y dijo que el escenario más favorable es que existan vacunas suficientes, a nivel mundial, en el 2022.

Algunos de los gobernadores de los estados mexicanos han criticado el número de vacunas adquiridas por el Gobierno federal y han dicho que su distribución no es equitativa, además de acusar al Ejecutivo de una mala estrategia de vacunación.

A inicios de la semana, el gobierno de Nuevo León anunció que su secretario de Salud viajaría a Rusia para intentar traer a su estado la vacuna Sputnik V y analizar qué facilidades se pueden dar a empresarios de aquel país para la instalación de un laboratorio en la región.

Horas antes, la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, dijo ante autoridades de salud federales y estatales y gobernadores que "ante la incertidumbre provocada por el virus, debemos contraatacar con estas acciones coordinadas, conjuntas y corresponsables".

La funcionaria señaló que "la certeza no la da una vacuna, sino la damos todas y todos con unidad, con ejemplo y trabajo en equipo" y añadió que "las consecuencias de no hacerlo y apelar a la división son claras. Solamente se retrasará el esquema de vacunación y provocará un acceso diferenciado a la vacuna".

México busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y cuya culminación está prevista para marzo de 2022.

Este jueves, México reportó 1.803 nuevas muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta durante la pandemia, con lo que el número de víctimas mortales llegó a 146.174, informaron este jueves autoridades de la Secretaría de Salud.

Además, se contabilizaron 22.339 nuevos contagios de la covid-19, también el máximo en la emergencia en el país, para un total de 1.711.283 casos confirmados.