Más aplazamientos, ya llegan a 20, por Covid-19 y temor dentro de la NBA

Nueva York, 21 ene (EFE).- El anuncio diario de la NBA de nuevos aplazamientos de partidos debido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 ya se han convertido en el parte oficial de la liga al comienzo de cada jornada.

Después de haberse confirmado el miércoles el aplazamiento, el viernes, del partido entre los Washington Wizards contra los Milwaukee Bucks, que dejó en plena crisis al equipo de la capital de la nación, este jueves el golpe le tocó a los Memphis Grizzlies.

La NBA, que ya tuvo que aplazar el partido de los Grizzlies del miércoles ante los Portland Trail Blazers, también ha decidido que no podrán jugar en los próximos tres encuentros, debido a que tienen "jugadores no disponibles" y por el rastreo de contactos relacionado con el Covid-19.

La medida tomada fue considerada por la NBA como una acción "precavida", después de haber comprobado, que en principio se trata de una exposición aislada al virus dentro de la organización de los Grizzlies.

Estos aplazamientos no son el resultado de que varias personas hayan sido colocadas en los Protocolos de Salud y Seguridad de la liga.

El partido del viernes en Portland se aplazó, al igual que los que tenían programados disputar en casa contra los Sacramento Kings el domingo y lunes.

La liga explicó que los aplazamientos se deben a "jugadores no disponibles", así como al "seguimiento de contactos de otros profesionales" en la lista de los Grizzlies.

Estos aplazamientos aumentan el total de la NBA a 20 partidos en lo que va de temporada y en cinco de ellos, los Grizzlies estaban programados para jugar.

Solo los Wizards los superan con seis aplazamientos después que ayer, miércoles, la NBA les informó que no podrían jugar el partido de mañana, viernes, ante los Bucks.

El aplazamiento se convirtió en el sexto consecutivo que sufre el equipo de Washington, que comienza a cuestionar que valor tiene seguir en la competición, cuando ni pueden entrenar ni competir por la ausencia de jugadores disponibles.

"El partido se pospuso debido a la cantidad de jugadores no disponibles con los Wizards, el rastreo de contactos de otros jugadores en su lista y el tiempo anterior al encuentro durante el cual el equipo no pudo entrenar", destacó el comunicado de la Liga.

Después de una pausa de nueve días debido a un brote de coronavirus en el equipo, los Wizards finalmente fueron autorizados a regresar al entrenamiento el miércoles por la noche.

Pero el equipo tenía solo ocho jugadores disponibles y básicamente hizo tiros ligeros, sin tener opción a tener otro tipo de trabajo, según el entrenador Scott Brooks.

Antes del anuncio de la NBA, el base Bradley Beal expresó que los Wizards estaban "peleando contra la Liga" de cara al partido del viernes contra los Bucks porque solo tenían ocho jugadores disponibles y seis de baja por el protocolo de salud y seguridad de Covid-19 de la NBA.

Al final la Liga aceptó las reclamaciones de los Wizards y consideró que lo mejor era el aplazamiento.

"No pudimos entrar a un gimnasio durante una semana", explicó Beal, cuyo equipo no ha jugado desde el 11 de enero contra los Phoenix Suns. "Eso altera el ritmo y la forma de los jugadores; honestamente, es como si nos estuviésemos recuperando de una lesión y la liga debe saber eso".

Con pocos jugadores y faltos de una buena preparación, Beal señaló que junto a su nuevo compañero, el base Russell Westbrook, tenían previsto hablar con Michele Roberts, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Basquetbol, sobre las opciones de los Wizards para mantenerse a salvo.

Dentro de la organización de los Wizards insisten que lo más importante es asegurar la salud de todo el personal y el del resto de lo equipos de la NBA.

Pero a la vez también son conscientes que en las actuales circunstancias en las que se encuentran, hablar de competir no tiene sentido y mucho menos que puedan ser un equipo ganador.

Mientras la NBA, tras las informaciones aparecidas este jueves de la posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, tendría que revaluar el calendario cuando de a conocer el de la segunda mitad de la ya recortada temporada regular a 72 partidos.