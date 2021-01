Los Criollos vencen 4-0 a los Indios y ganan el primer juego de serie final del béisbol en Puerto Rico

Johneshwy Fargas (c), de los Criollos de Caguas, fue registrado este jueves al anotar su segunda carrera contra los Indios de Mayagüez, durante el primer partido de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), en el estadio Hiram Bithorn de San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

San Juan, 21 ene (EFE).- El abridor José De León ponchó a doce bateadores en seis entradas y Yadier Molina impulsó dos carreras, para ayudar a los Criollos de Caguas a blanquear 4-0 a los Indios de Mayagüez y ganar el primer partido de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Los Criollos marcaron sus primeras carreras en la primera entrada ante el abridor de los Indios, Héctor Hernández (0-1), en partido celebrado en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, sede temporal de los Criollos.

Johneshwy Fargas, el Jugador Más Valioso de la temporada regular 2020-21, abrió la tanda de los Criollos con doble, para amenazar con corredor en posición de anotar.

Luego, Jarren Durán recibió boleto gratis para poner dos corredores en base.

Entonces, vino Molina, quien refuerza a los Criollos en esta serie final y, como bateador designado, pegó un largo batazo por el bosque central cuya pelota el jardinero Henry Ramos no pudo atrapar, provocando que Fargas y Durán anotaran, para el 2-0, y Molina llegara a tercera.

Tras Hernández retirar a José Miranda, el inicialista Víctor Caratini, quien fue activado por los Criollos para la serie final, bateó una roleta al campocorto, que logró remolcar a Molina desde tercera para ampliar la ventaja a 3-0.

Los Criollos tuvieron la oportunidad de marcar seguido a la anotación de Molina, cuando el receptor Jonathan Morales conectó un batazo al bosque izquierdo, intentando a que Caratini anotara, pero el jardinero Danny Ortiz lo retiró en el plato.

Al abrir la octava entrada, el dirigente de los Indios, Luis Matos, relevó a Hernández por Willie Ríos.

Hernández terminó la noche lanzando siete entradas, en las que permitió tres carreras -todas limpias-, seis imparables y cuatro bases por bolas, y ponchó a cuatro.

Ríos, no obstante, fue recibido permitiendo un doble de parte de José Miranda, amenazando con correr en base para anotar. Miranda fue reemplazado por Jancarlos Cintrón.

Luego de que Caratini recibiera bolazo, Machín pegó roletazo a Ríos, quien lo retiró en primera, avanzando Cintrón a la antesala.

Entonces, Morales conectó elevado al jardín derecho, impulsando a Cintrón para el 4-0.

De León (1-0), por su parte, lanzó seis entradas, en las que solo concedió dos imparables y abanicó a 12.

El resto de los lanzadores de los Criollos, Anthony Maldonado, Zach Muckenhirn y Fernando Cruz se unieron para silenciar los bates de los Indios que habían anotado 53 carreras en los pasados tres encuentros de la serie semifinal ante los Atenienses de Manatí.

El segundo encuentro de la serie final se celebrará el viernes en el Estadio Isidoro "Cholo" García, en Mayagüez, a las 18.00 hora local.

Los Criollos fueron los primeros en clasificarse a la fase final al barrer al debutante club RA12 en cuatro partidos, mientras que los Indios hicieron lo propio ante los Atenienses.

El que gane la serie final entre los Indios y los Criollos, representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe de Béisbol 2021 a celebrarse en Mazatlán, México.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

MAYAGÜEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

CAGUAS 3 0 0 0 0 0 0 1 X 4 7 0

LG: José De León (1-0)

LP: Héctor Hernández (0-1)

Incidencias: Primer partido de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente entre los Indios de Mayagüez y los Criollos de Caguas, celebrado en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, sede temporal de los Criollos.

Jorge J. Muñiz Ortiz