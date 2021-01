Loles León, crítica con el comportamiento de muchos ante la pandemia: "Hay gente que lo hace muy bien y otra muy mal"

27/09/2016 Se ha convertido en la producción del año y es que Juan Antonio Bayona ha logrado crear una gran expectación alrededor de su última película Un monstruo viene a verme. Con Sigourney Weaver y Lewis Macdougall como protagonistas, la película logró conseguir un gran éxito en su estreno en el Teatro Real EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LOLES LEÓN/ EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



"Se están haciendo como se puede, es una pandemia que no te deja curarlo del todo. Cada uno sabe lo que está haciendo y creo que se está haciendo como se puede, la ciudadanía somos los primeros que tenemos que evitar el contagio. Hay una ciudadanía que lo hace muy bien y otra muy mal" son las palabras de Loles León acerca de cómo se está gestionando la pandemia y lo cierto es que no le falta razón porque es una situación tan compleja y tan nueva que nos ha pillado desprevenidos.



Eso sí, la actriz se ha mostrado de lo más crítica con esas personas que no cumplen las restricciones establecidas para acabar con el número de contagios tan alto que tenemos. Dejando a un lado la Covid, la actriz ha tirado de sentido del humor y le ha mandado un mensaje a Antonio Banderas para que cuente con ella como presentadora en los Goya: "Muy orgullosa y muy bien, espero que me llame para presentar un premio".



Además, Loles León ha dedicado unas palabras de lo más sentidas a su compañera, Ángela Molina: "Ángela Molina el Goya de Honor me encanta, estoy muy orgullosa de ella, se lo puse en Instagram, siempre es un honor haberla compartido en todos sus papeles e interpretaciones".



Y en cuanto a las informaciones que apuntan que Isabel Pantoja podría volver a su carrera como actriz en México, Loles no ha querido pronunciar su opinión y ha contestado con un simple: "Adiós" dejando claro que pasa del tema de la tonadillera.