La estadounidense Danielle Kang comienza líder; la mexicana López, segunda

En la imagen la estadounidense Danielle Kang. EFE/EPA/AHMAD YUSNI/Archivo

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 21 ene (EFE).- La estadounidense Danielle Kang acabó este jueves como la líder provisional del Torneo de Campeones Daimond Resorts al completar la primera ronda con tarjeta firmada de 64 golpes (-7) en lo que fue el inicio de la temporada 71 del LPGA Tour.

El torneo, solo para campeonas, tuvo también protagonista a la mexicana Gaby López, que defiende el título, y las hermanas estadounidenses Jessica Korda y Nelly Korda, que acabaron en segundo lugar con registro de 65 golpes (-6) cada una al completar su recorrido en el Four Seasons Golf and Sports Club de Orlando (Florida).

Kang viene de una temporada de dos victorias el año pasado que fue acortada por la pandemia de Covid-19, ganando consecutivamente en Ohio cuando la LPGA se reanudó después de un cierre de cinco meses.

El punto culminante para Kang, quien hizo birdie en tres de los cuatro hoyos par 3, incluido un chip-in de 30 pies en el noveno, llegó en el 13 de 530 yardas, donde siempre arriesgo y con un palo 5 logró un birdie de dos putt desde seis metros.

Kang, quinta en la clasificación mundial de mujeres, tuvo que ponerse en cuarentena dos veces en las últimas semanas después de estar expuesta al Covid-19 y no llegó a Orlando hasta el lunes por la noche. Dio negativo seis veces antes de obtener el visto bueno para jugar.

Una buena parte del día perteneció a las hermanas Korda. Jessica jugó sus primeros nueve hoyos en 7 bajo y estuvo en la cima de la clasificación durante la mayor parte de un día tranquilo y soleado.

Nelly, la jugadora mejor clasificada en el campo, es cuarta del mundo, brilló en la recta final, lanzando un putt largo para un eagle en el hoyo 17 después de llegar al green con un palo 3.

Cuando Jessica llegó a su último hoyo, miró hacia una tabla de clasificación digital para ver que su hermana pequeña la tenía de un tiro. Demasiado para eso.

Ella corrió en un birdie de 18 algo más de cinco metros para unirse temporalmente a Nelly a la cabeza.

El mundo del golf femenino ha esperado que estas hermanas, dos de las mejores estrellas jóvenes estadounidenses, luchen cara a cara con un título en juego.

Por su parte, López estuvo también brillante y acabó perfecta el recorrido al lograr seis birdies, incluida la serie de dos seguidos que tuvo antes de completar la primera mitad.

Luego en la segunda, en el hoyo 17, un par 5, logró el sexto del partido que le iba a permitir acabar en segundo lugar.

Las estadounidenses Stacy Lewis y Brittany Lincicome acabaron con sendos registros de 66 golpes (-5) que les permitió compartir el quinto lugar.

Al concluir la primera ronda, diecinueve jugadoras de las 25 que iniciaron el torneo rompieron el par del campo (72 golpes).

El TOC de Diamond Resorts, que abre la temporada, presenta a 25 campeones de la LPGA emparejados con 53 atletas y celebridades.

La porción LPGA de 1,2 millón de dólares (las celebridades compiten por una bolsa separada de 500.000 dólares) tradicionalmente está abierta a los ganadores de la LPGA de las últimas dos temporadas.

Pero el calendario condensado 2020 de la LPGA llevó al torneo a agregar ganadoras a partir del 2018 para poder completar el campo de participantes.

El tenista estadounidense Mardy Fish, excampeón de la división de celebridades, tomó la delantera en la primera ronda en un formato Stableford modificado con 41 puntos, dos más que el jardinero de los Yanquis de Nueva York, Aaron Hicks.