"King" James supera a Antetokounmpo; Los Jazz llegan a siete triunfos seguidos

Houston (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El alero LeBron James vivió su momento especial de revancha cuando Los Ángeles Lakers visitaron el campo de los Milwaukee Bucks y lograron la victoria que les permitió quedarse de nuevo en solitario al frente de la clasificación de la División Pacífico y de la Conferencia Oeste de la NBA.

Lo consiguieron al vencer a domicilio por 106-113 a los Bucks, con la superestrella, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, al frente y al que James le quiso demostrar quien sigue siendo el "King" en la NBA.

Varios meses han tenido que pasar para que James haya saldado con una brillante actuación individual lo que consideró un desplante y falta de respeto a su figura y clase tras quedar relegado a un segundo plano en la elección del MVP, que le dieron por segundo año consecutivo a Antetokounmpo.

James anotó 34 puntos, el máximo de la temporada, en el primer partido de una gira de siete, que permitió a los Lakers (12-4) llevarse la victoria y recuperarse de la derrota que sufrieron el pasado lunes por 113-115 ante los Golden State Warriors, que remontaron una desventaja de más de 10 tantos.

También repartió ocho asistencias y capturó seis rebotes en su duelo individual con Antetokounmpo.

Cuando el otoño pasado se anunciaron los resultados de la votación al premio MVP de la temporada 2019-20, James, cuatro premios desde que llegó a la NBa, reconoció que Antetokounmpo "tuvo una temporada increíble", pero agregó que "sin decir que el ganador no se merecía el premio, lo que me enfureció es la manera como se dieron los votos que recibí".

Los Lakers dispararon 19 de 37 tiros de triples, con James que tuvo 6 de 10 y el escolta Kentavious Caldwell-Pope hizo 7 de 10, lo que le permitió ser también factor ganador de Lakers al acabar el partido con 23 puntos.

Antetokounmpo logró un doble-doble de 25 puntos y 12 rebotes para Milwaukee (9-6), pero también cometió nueve pérdidas de balón. El base Jrue Holiday anotó 22 tantos para los Bucks y el alero Khris Middleton llegó a las 20 anotaciones, que no evitaron la segunda derrota consecutiva del equipo de Milwaukee.

Los Bucks, que perdieron el segundo partido en su campo en su campo de los ocho que han disputado (6-2), no pudieron reivindicar su condición de equipo con la mejor marca de la pasada temporada.

El escolta Donovan Mitchell confirmó que ha encontrado su mejor inspiración encestadora y con 36 puntos, incluidos seis triples de ocho intentos, mantuvo triunfal al Utah Jazz que derrotó 129-118 a los New Orleans Pelicans y extendieron a siete la racha de partidos seguidos ganados.

Mitchell, que anotó 11 de 19 tiros de campo, también estuvo perfecto desde la línea de personal (6-6), capturó siete rebotes y repartió cinco asistencias.

El base Mike Conley, que comienza a jugar su mejor baloncesto desde que llegó al equipo de Utah, anotó otros 20 puntos, repartió seis asistencias y recuperó tres balones.

Mientras que el base reserva Jordan Clarkson, aunque no tuvo su mejor inspiración encestadora, falló 7 de 10 intentos de triples, al final llegó a los 19 puntos, que lo dejaron como sexto jugador del equipo.

El pívot francés, Rudy Gobert, en su línea de jugador decisivo dentro de la pintura, fue el mejor en el trabajo interior y aportó un doble-doble de 12 puntos, 11 rebotes y puso tres tapones.

Los Jazz con su triunfo se pusieron con marca de 11-4 para incrementar su ventaja al frente de la División Noroeste y compartir el segundo puesto de la Conferencia Oeste con los Angeles Clippers, que tuvieron jornada de descanso.

El alero Zion Williamson anotó 27 puntos que lo dejaron al frente del ataque de los Pelicans (5-9), que perdieron el segundo partido consecutivo y tienen marca de 3-6 fuera de su campo.

El escolta-alero RJ Barrett y el ala-pívot Julius Randle se combinaron con 44 puntos y encabezaron el ataque ganador de los New York Knicks que vencieron este jueves a domicilio 104-119 a los Golden State Warriors y lograron el tercer triunfo consecutivos.

Barrett se encargó de anotar 28 puntos y repartir cinco asistencias que lo dejaron al frente de una lista de seis jugadores de los Knicks (8-8), incluidos los cinco titulares que tuvieron números de dos dígitos.

Mientras que Randle, convertido en el nuevo jugador franquicia de los Knicks, impuso su dominio dentro de la pintura y también el más completo de los Knicks al quedarse a las puertas de un triple-doble.

Randle logró 16 puntos, 17 rebotes, nueve asistencias y recuperó un balón, sin que nadie de los hombres altos de los Warriors pudiesen con sus acciones bajo los aros.

El base Stephen Curry volvió a ser el líder destacado de los Warriors (8-7) al aportar 30 puntos, aunque falló 9 de 14 intentos de triples, que no evitaron la derrota de su equipo.