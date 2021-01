José Antonio Canales, roto de dolor en el tanatorio de su tío Riverita

05/01/2021 José Antonio Canales Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22



José Antonio Canales ha acudido al tanatorio de su tío Riverita y lo cierto es que nos ha mostrado su profundo dolor: "Pobrecillo. Llevaba unos días pasándolo terrible, lo mejor que le ha podido pasar es que vengan a recogerlo, la verdad. Para nosotros es doloroso porque hemos intentando disfrutar el máximo tiempo posible a su lado y estar con él, pero es ley de vida. Esto y el nacimiento que es de verdad. Así que asumiremos y disfrutaremos desde luego de su recuerdo".



Con estas palabras, el colaborador de Sálvame ha querido homenajear a su tío José, quien siempre estuvo ahí para todos sus sobrinos. Canales nos ha confesado que falleció en la noche de este jueves: "Fue anoche a las 11 de la noche, yo he estado viajando toda la noche porque ayer estaba en Madrid y hasta ahora que me he podido medio organizar".



En cuanto a si sabe qué familiares acudirán al tanatorio para despedirse de él, Canales explica que: "Se merece toda la familia y todos los amigos. Hay que tener en cuenta que ahora mismo corren tiempos de dificultad para el mundo entero con el Covid y hay que tener en cuenta que ahora mismo los desplazamientos son prácticamente imposibles. Habrá gente, como la que me ha llamado, que son muchos kilómetros para que te tengas que volver, eso es cada uno y sus circunstancias".



El colaborador de televisión ha dejado claro lo especial que era Riverita para todos ellos: "Bueno tío José es que ha sido un tipo increíble y un personaje fantástico para aprender de él, compartir con él, para disfrutar de él y aquí en el pueblo le dicen mago, monstruo, artista... una cantidad de adjetivos tan bonitos que se los merecía".