JJ.OO.- Alejandro Blanco: "Los Juegos se van a hacer, nunca se ha planteado otra cosa"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que los Juegos de Tokyo 2020 "se van a hacer" y animó a los deportistas nacionales a que se sigan entrenando "para dar una alegría a España" en la actual coyuntura económica y sanitaria tan convulsa por la pandemia de la COVID-19.



En declaraciones a Europa Press, Alejandro Blanco lanzó un mensaje de "optimismo" e "ilusión" a los deportistas españoles tras la noticia de que el Gobierno japonés ya hubiera dado por hecha la cancelación definitiva de los Juegos por la amenaza del coronavirus, según publicó el diario británico 'The Times'.



"Estamos trabajando en equipo para representantar a España, y a los deportistas les digo que se preparen para ser una gran alegría para España y una gran admiración para el mundo entero. Todo este tiempo he estado en contacto con el COI y el mensaje es de tranquilidad y seguridad, y de que los Juegos se van hacer", manifestó a Europa Press.



Alejandro Blanco reiteró que en su "comunicación directa" con el presidente del COI, Thomas Bach, y otros responsables del máximo organismo olímpico "nunca se ha planteado otra cosa" ni la posibilidad "de no hacer" los Juegos.



"Ha habido una noticia que ha creado incertidumbre y el COI ha reproducido las palabras del Gobierno de Japón. La semana pasada el primer ministro de Japón dijo que había Juegos, y los deportistas tienen que estar tranquilos para llegar el 23 de julio en las mejores condiciones para asombrar al mundo", subrayó.



Blanco, que informará de las intenciones del COI al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, indicó que está en "contacto permanente" con los deportistas. "Ellos saben que les transmito la verdad. La pregunta no es Juegos sí o no, la pregunta solo puede ser cómo van a estar nuestros deportistas en los Juegos y la Villa Olímpica", indicó.



En este sentido, el máximo responsable olímpico nacional desveló que se van a llevar a cabo pruebas PCR a la delegación nacional en España y a la llegada a Tokyo, y cada cuatro o cinco días en la Villa. "Sin ninguna duda van a estar protegidos y en las mejores condiciones. Solo tienen que pensar en el 23 de julio para desfilar con los abanderados", declaró.



A falta de que la Junta de Federaciones olímpicas se reúna en abril o principios de mayo, el palista Saúl Craviotto y la nadadora Mireia Belmonte se perfilan como los principales candidatos a portar la bandera española en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokyo de ese 23 de julio. "Que sean chico y chica para nosotros es una medida extraordinaria", apuntó Blanco.



Sin desvelar el nombre, el diario británico The Times aludió a un alto miembro de la coalición gobernante en Japón que habría asegurado que la cancelación de los Juegos ya se da por segura en el seno del Gobierno nipón, debido a la imposibilidad de asegurar un entorno seguro para la 'familia olímpica' por culpa del coronavirus.



En cambio, tanto el Gobierno japonés como el COI han calificado esta información como "categóricamente falsa" y han reiterado que trabajan de forma conjunta para preparar unos Juegos Olímpicos, previstos del 23 de julio al 8 de agosto, "exitosos" este verano.



En el caso de confirmarse la cancelación, el objetivo de Japón sería asegurarse la organización de los Juegos Olímpicos en 2032, la próxima fecha con sede aún por determinar, ya que los de 2024 y 2028 ya se adjudicaron a París y Los Ángeles, respectivamente.