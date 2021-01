Impulso en Japón al turismo se vincula con aumento de contagios COVID-19: estudio

Por Rocky Swift

TOKIO, 22 ene (Reuters) - Una campaña de turismo nacional promovida por el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, podría haber contribuido a un fuerte aumento de los casos de infección por coronavirus en el país, afirmó un asesor de la respuesta del gobierno a la pandemia.

Si bien el gobierno ha dicho que no hay evidencia de que su campaña turística "Go To Travel" propagara el coronavirus, Suga la suspendió en diciembre para contener los crecientes casos de COVID-19. Los índices de aprobación del político se hundieron por su manejo de la pandemia.

La campaña, que comenzó en julio, ofrecía descuentos y vales para viajes, en un intento por apuntalar las economías regionales golpeadas por la pandemia. Pero sus críticos dijeron que generaba el riesgo de propagar el virus de las ciudades al campo.

"El presente estudio es el primero en demostrar que el número de casos de COVID-19 asociados a viajes que involucraron el cruce de las fronteras de las prefecturas creció durante la campaña Go To Travel ", escribieron los investigadores de la Universidad de Kioto Asami Anzai y Hiroshi Nishiura.

El estudio se publicó el jueves por el Journal of Clinical Medicine.

Nishiura ha actuado como asesor de la respuesta pandémica del gobierno japonés, generalmente abogando por medidas más estrictas. Se hizo conocido en los medios locales como "Tío 80%" por su consejo de que la gente reduzca sus interacciones sociales en esa cantidad.

El estudio afirmó que la incidencia de casos de COVID-19 asociados a viajes durante la campaña fue aproximadamente tres veces mayor que el período de control de un mes antes de su inicio.

Los investigadores analizaron 3.978 casos confirmados de COVID-19 entre mayo y agosto, de los cuales un 20% estaban relacionados con viajes.

Otro estudio publicado el mes pasado encontró una mayor incidencia de síntomas de COVID-19 entre las personas que habían participado en la campaña de viajes.

(Reporte de Rocky Swift; Editado en español por Janisse Huambachano)