Impulso copero para reengancharse a LaLiga

La Real Sociedad tratará de aprovechar el impulso de su victoria en Copa del Rey para reengancharse ante el Betis a la pelea de LaLiga, tras una racha negativa de resultados, con un solo triunfo en nueve encuentros. EFE/Julio Muñoz/Archivo

San Sebastián/Sevilla, 22 ene (EFE).- La Real Sociedad tratará de aprovechar el impulso de su victoria en Copa del Rey para reengancharse ante el Betis a la pelea de LaLiga, tras una racha negativa de resultados, con un solo triunfo en nueve encuentros.

Los donostiarras, que también se medirán en Copa a los béticos, reciben a un rival directo y al alza, al tiempo que están ocupados en el mercado de invierno con la casi segura salida de Willian Jose, que no defenderá la camiseta blanquiazul ante los verdiblancos a la espera de cerrar las negociaciones.

La Real tampoco podrá contar con David Silva, cuya reaparición no tiene fecha, ya que Alguacil quiere tenerle en óptimas condiciones para los frentes que se avecinan en LaLiga, Europa y la Copa.

Se esperan como novedades contra el equipo sevillano la vuelta a la titularidad de Nacho Monreal tras su descanso en Córdoba, Gorosabel también volverá y Merino debería ocupar su puesto en el centro del campo, mientras el belga Januzaj tendrá descanso por un problema muscular y Aihen Muñoz será baja por tarjetas.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a San Sebastián después de una primera vuelta irregular tras la que, en lo que va de año, ha encontrado una senda de regularidad y triunfos con el empate ante el Sevilla (1-1) en el Villamarín, las victorias ante Huesca (0-2) y Celta (2-1), y la clasificación para octavos de final de la Copa tras eliminar a la Mutilvera y al Sporting de Gijón.

Más allá de los resultados, aunque en el origen de todos ellos, está que el de Santiago ha encontrado continuidad en su idea con un grupo de jugadores reconocible, entre los que han dado el paso adelante el lateral zurdo Juan Miranda y el mexicano Diego Lainez, quienes se han aferrado a la titularidad con desparpajo y confianza.

La gran baza de Pellegrini en el Reale Arena será el estado de gracia y la sintonía que mostraron ante el Celta el internacional francés Nabil Fekir y el español Sergio Canales. El galo es líder en pases de gol con cuatro y el de Santander, en acierto goleador con seis tantos en lo que va de competición liguera, dos de ellos ante el equipo gallego servidos por Fekir.

El Betis tiene las bajas confirmadas por Pellegrini de Aitor Ruibal, quien se retiró tras sufrir un esguince de tobillo ante el Celta; y del mediocentro argentino Guido Rodríguez, quien llegó justo ante los gallegos por una dolencia muscular, fue cambiado por precaución y no viajará.

Recupera el chileno, en contrapartida, al marfileño Paul Akouokou una vez cumplida su sanción por su expulsión por doble amonestación frente al Huesca en El Alcoraz y podría ser el recambio natural de Guido Rodríguez como lo fue en el duelo ante los oscenses.

Con Joel Robles en la portería por la lesión muscular del chileno Claudio Bravo, Pellegrini dará continuidad a una defensa reconocible como la formada por el brasileño Emerson y Miranda en los laterales y un eje central que se va consolidando como el formado por el argelino Aïssa Mandi y el cada vez más asentado Víctor Ruiz.

Opciones para el mediocampo son también las del mexicano Andrés Guardado, mientras que en el lugar de AItor Ruibal en la banda podrían entrar el capitán Joaquín Sánchez o el extremo Cristian Tello y en punta, la opción ganadora en el trío de delanteros béticos -Sanabria, Borja Iglesias y Loren Morón- que es la del punta canterano.

Otros jugadores que podrían contar con minutos son el punta Juanmi Jiménez, quien vuelve a la que fue su casa entre 2016 y 2019, y el centrocampista portugués William Carvalho, ausente de las últimas convocatorias y que en esta semana se ha ejercitado con normalidad con el resto del grupo.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino, Portu, Oyarzabal, Isak, Barrenetxea.

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Joaquín, Guido Rodríguez, Canales, Lainez; Fekir y Loren Morón.

Arbitro: Soto Grado (Castilla- La Mancha).

Estadio: Reale Arena (Sábado. 18:30).

------------------------------------------------------------

Posición: Real Sociedad (6º. 30 puntos). Betis (8º. 26 puntos).

La clave: Oyarzabal está en un gran momento y si sus compañeros le acompañan puede ser determinante.

El dato: el Betis no gana en San Sebastián desde el año 2004.

La frase: Imanol Alguacil: "El partido del domingo y el del miércoles ante el Betis serán diferentes".

El entorno: la superación de la primera ronda copera han devuelto algo de ilusión tras los últimos tropiezos en la competicón liguera.