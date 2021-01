Honduras registra 138.044 contagios y 3.422 muertos acumulados por covid-19

De 3.259 nuevas pruebas PCR procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología, 1.146 dieron positivo, con las que se elevó a 138.044 el número de contagios, indicó el Sinager en un comunicado.EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 21 ene (EFE).- Los contagios de covid-19 en Honduras ya suman 138.044 y los muertos 3.422, informó este jueves el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), entre nuevas denuncias de irregularidades en la compra de equipo en 2020 y acusaciones de que el Gobierno ha demorado la obtención de vacunas.

De 3.259 nuevas pruebas PCR procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología, 1.146 dieron positivo, con las que se elevó a 138.044 el número de contagios, indicó el Sinager en un comunicado.

Se suman 16 nuevos casos de fallecimientos, con los que la cifra aumentó a 3.422 desde que la pandemia se comenzó a expandir, en marzo de 2020.

El Sinager también informó de que 1.024 personas están hospitalizadas con covid-19, de las que 797 presentan una condición estable, 177 están graves y 50 en unidades de cuidados intensivos.

En lo que respecta a nuevos pacientes recuperados, el organismo sanitario señaló que hoy se registraron 175 nuevos casos, con los que ya son 60.392 los pacientes que se han salvado de morir por covid-19.

MÁS DENUNCIAS DE SUPUESTA CORRUPCIÓN EN COMPRA DE EQUIPO

Mientras la pandemia de covid-19 sigue en alza, también aumentan las denuncias de presunta corrupción en la compra millonaria de equipos, en 2020, esta vez de 40 ventiladores para pacientes con la mortal enfermedad, denunciada hoy por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Además de incompletos, los ventiladores se compraron pese a que autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron que no se hiciese, indicó el TSC, que también señaló que algunos aparatos no entraron en funcionamiento y otros están en bodegas de hospitales.

El organismo presentó un informe del caso al Ministerio Público, que además ya investiga otros presuntos actos de corrupción en la compra de materiales y equipo, como el de siete hospitales médicos, entre marzo y abril de 2020, en Turquía, a un coste de 47,5 millones de dólares, en una operación que, según fuente como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), hubo corruptela.

EMPRESA PRIVADA ACUSA AL GOBIERNO DE DEMORAR COMPRA DE VACUNAS

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) acusó hoy al Gobierno de no haber hecho lo necesario, en 2020, para que el país adquiriera este año las vacunas contra la covid-19, y que por esa razón, sería hasta en 2022 que estarían terminando de llegar, mientras en algunos países latinoamericanos ya las están aplicando.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo que los empresarios quizá no saben que las farmacéuticas que venden las vacunas hacen acuerdos confidenciales con los gobiernos, pero que el abastecimiento está garantizado, aunque no precisó si todas las que se requieren llegarán este año.

Añadió que el Gobierno ha confiado la llegada de las primeras vacunas con el mecanismo Covax, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS), "para poder garantizar que la vacuna no solamente vaya a los ricos del mundo, que la vacuna sea para todos porque se trata de la vida".

"Tenemos que asegurarnos de atender a todos los hondureños que están en el día día en los hospitales, en los centros de salud, en los centros de triaje, en las brigadas atendiendo a la gente que potencialmente puede estar contagiada", subrayó Hernández.

El 20 por ciento de las vacunas, que se prevé que lleguen en marzo, son una donación, según lo que se ha informado oficialmente desde 2020, además de otra adquisición del 40 % que estaría haciendo el Gobierno.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) adquirirá 1,4 millones de vacunas para sus derechohabientes.

Según el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa Da Silva, las primeras vacunas, gratuitas, procedentes de la iniciativa Covax, llegarán en marzo a Honduras.

El Gobierno asegura que garantiza la vacuna para proteger al 81,5 % de la población elegible, que representa para 2021, 5,7 millones de hondureños mayores de 18 años.