Guatemala.- Los niños de la caravana regresan a Honduras "heridos y traumatizados", denuncia UNICEF

01/10/2020 Los niños de la caravana regresan a Honduras "heridos y traumatizados", denuncia UNICEF. Más de 100 niños que formaban parte de la primera caravana que partió la semana pasada hacia Guatemala desde Honduras han sido asistidos por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 80 por ciento de ellos viajaban solos, y mientras van regresando a su país, la agencia ha advertido de que muchos de ellos lo hacen heridos, extremadamente cansados o con traumas psicológicos.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por su parte, desplegó dos equipos para brindar asistencia humanitaria y monitorizar la situación de las aproximadamente 7.500 personas migrantes que decidieron migrar en una caravana desde Honduras hacia México y Estados Unidos.



La OIM señala que han observado un significativo número de personas migrantes en situación de vulnerabilidad ante grupos criminales que aprovechan la coyuntura para el tráfico ilícito de migrantes o para la trata.



Por esto, "es muy importante que la población tenga acceso a fuentes de información verificada sobre los requisitos para migrar, sobre la protección contra la COVID-19, y que puedan acceder a las instituciones que pueden proveer asistencia humanitaria", ha pedido el jefe de la misión de la OIM, Jorge Peraza.



La ONU señala, además, que a "los motores fundamentales de la migración" en América Central, como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, no son nuevos, se suman los acontecimientos recientes, en particular la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota.



Asimismo, y ante el actuar de las fuerzas de seguridad guatemaltecas para impedir el paso de los migrantes de la caravana, ha pedido a las autoridades que no empleen la fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante.



Al mismo tiempo, "pedimos a los migrantes que hagan todo lo posible por respetar y cumplir las leyes de migración, así como las órdenes legales del personal encargado de hacer cumplir la ley", ha solicitado la directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, Michele Klein Solomon.



De acuerdo con las últimas cifras disponibles del Instituto Guatemalteco de Migración, al 20 de enero el gobierno de ese país había realizado el retorno de 3962 personas procedentes principalmente de Honduras, e incluyendo grupos más pequeños de salvadoreños y nicaragüenses.