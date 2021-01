Grecia amplia la exigencia de test PCR y cuarentenas para los viajeros

EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS/Archivo

Atenas, 8 ene (EFE).- Grecia ha extendido hasta el 8 de febrero la obligación para todos los pasajeros que lleguen en avión de someterse a una cuarentena de siete días y a una prueba PCR como máximo 72 horas antes del viaje.

Según anunció la Aviación Civil griega este viernes, se prorroga además hasta la misma fecha la obligación de rellenar un formulario de localización del viajero y la suspensión de los vuelos desde y hacia Cataluña (noreste de España) y Turquía.

Tanto los ciudadanos de la Unión Europea (UE) como los extracomunitarios deberán permanecer una semana en su hogar o residencia temporal antes de poder moverse libremente por Grecia.

La extensión de estas medidas coincide con el anuncio de los líderes europeos de la posible restricción de los viajes no esenciales entre los países de la UE.

Debido a la mutación del virus, en el caso de los ciudadanos que procedan del Reino Unido, tendrán que realizarse una nueva PCR al finalizar la semana de cuarentena y, si dan positivo, alargar el aislamiento durante otra semana.

El ministro de Sanidad griego se reunió esta mañana junto a varios expertos para potenciar la red nacional que vigila las variantes de la covid y ampliar los controles que pretenden evitar la propagación de la nueva cepa.

De momento, tan sólo se han localizado 26 casos de virus mutado en Grecia, aunque dos de ellos no han sido importados, lo que ha impelido a las autoridades a aumentar el número de análisis para controlar la presencia de esta mutación, que se estima un 50 por ciento más contagiosa.

Mientras, se mantiene la prohibición de entrada al país de ciudadanos no europeos, con la excepción de los procedentes de Singapur, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos.

Se extiende igualmente el permiso de entrada a Grecia de un número limitado de viajeros procedentes de Rusia, 500 por semana, que sólo podrán aterrizar en los aeropuertos de Atenas, Salónica y Heraclión.

Se elimina, sin embargo, el límite establecido hasta ahora para el número de pasajeros procedentes de Israel.

Los vuelos procedentes de Albania y Macedonia del Norte podrán aterrizar sólo en el aeropuerto internacional de Atenas.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, llevó anoche a la reunión virtual de los dirigentes europeos su propuesta para crear un certificado de vacunación que facilite viajar por la Unión Europea, pero éstos se limitaron a aceptar la creación de un certificado médico europeo que ayude a las autoridades sanitarias a estudiar la evolución de la pandemia.

Al parecer, la idea plantea dudas legales y políticas por la posibilidad de limitar los derechos de las personas que no quieran o no puedan vacunarse.

Según los últimos datos, desde que se localizó el primer caso de covid-19 en Grecia en febrero, se han confirmado 150.779 contagios y 5.570 muertes.